곽상언 ”유시민, 국민 죄책감을 자신 이익 위해 활용한 분 중 하나”

최근 ‘법왜곡죄’ 등 더불어민주당 사법·경찰개혁 방안에 대해 쓴소리를 내고 있는 곽상언 의원이 친노(친노무현) 진영의 상징적 인사이자 범여권 스피커 중 한 명인 유시민 전 노무현재단 이사장을 향해 “국민 마음속 깊이 가지고 있는 죄책감을 자신의 주장, 자신의 이익을 위해서 활용한 분 중 하나”라고 비판했다. 곽 의원은 고 노무현 전 대통령의 사위다.

곽상언 더불어민주당 의원. 뉴시스

22일 정치권에 따르면, 곽 의원은 지난 20일 YTN 라디오 ‘김준우의 뉴스정면승부’에 출연한 자리에서 “(유 전 이사장이) 그동안 많은 정치 행위를 보게 되면 노 전 대통령과 관련 없는 행위를 하신 적이 별로 없다. 실제로는 그런데 그것이 과연 긍정적인 의미가 있었는지는 모르겠다”며 이같이 밝혔다. 이와 관련 유 전 이사장은 유튜브 방송 ‘매불쇼’에 출연한 자리에서 민주당 지지층을 A(가치지향적 핵심 지지층), B(이익지향적 지지층), C(양쪽에 걸쳐 있는 그룹)로 나눈 바 있다. 곽 의원은 이와 관련해 “민주당을 응원하는 분들을 자신이 판단하는 임의대로 나눠서 어떠한 효과가 있을 것이라고 마치 자신이 예언자처럼 말하고 꼭 그 근거로 드는 것이 어르신(노 전 대통령)의 죽음”이라고 말했다.

곽 의원은 아울러 “어르신(노 전 대통령)을 추모하는 감정이 앞으로 더 강해질 것이다. 실제로 시간이 지날 수록 더욱 커지고 있다”며 “많은 정치인이나 어르신과 가까웠던 분들이 보면 꼭 자신의 위기때마다 소환을 한다. 그런 경향이 앞으로 더 커질 것이다”고 했다. 그는 그러면서 “이를 어떤 분들은 ‘제사장 정치’라고도 한다. 북한에서는 ‘유훈 정치’라고도 한다”고 지적했다.

곽 의원은 “저를 포함해서 많은 정치인과 많은 국민들이 노 전 대통령을 생각하면 마음이 매우 슬프고 먹먹해 진다”면서 “이 심정을 정치인이 계속 언급하면서 자신에게 이익을 보려고 한다. 국민의 ‘죄책감’을 이용해서 자신의 정치적 이익을 얻으려고 한다거나 내 정치적 주장을 관철시키려고 한다”고도 비판했다. 이어 그는 “노 전 대통령을 진정으로 추모한다면 그분의 정치적 이상이나 정치적 기준이나 정치적 원칙을 현실로 실현하면 된다”며 “전혀 노 전 대통령의 정치와 다른 주장을 하면서 오직 내 이익을 위해서 추모하는 형식을 취하는 것은 잘못된 것이고 오히려 고인을 조롱한다고 본다”고 말했다.

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