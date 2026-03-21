“사망자 발견된 헬스장은 도면에도 없는 임의로 마련된 복층”

대형 화재가 발생한 대전 대덕구 자동차 부품 제조 공장에서 사망자가 집중된 헬스장은 도면에도 없는, 임의로 마련된 복층 형태의 공간이었던 것으로 드러났다.

21일 대전 대덕구와 대덕소방서에 따르면 사망자 9명이 발견된 헬스장은 당초 건물 3층으로 알려졌으나 도면에는 없는 2층의 복층 공간이었다. 기계를 설치해야 하다 보니 이 건물은 층고가 5.5ｍ로 상당히 높다. 그렇다 보니 지상에서 3층 주차장으로 올라가는 경사로와 3층 사이에 상당한 층고의 자투리 공간이 발생했다. 이곳을 막아 복층처럼 임의로 공간을 조성해 사용한 것으로 보인다는 게 대덕구의 설명이다.

대형 화재가 발생한 대전 대덕구 안전공업 외관을 21일 오전 하늘에서 바라본 모습. 연합뉴스

2층 휴게공간의 복층에 운동기구 등을 놓아둔 탓에 당초 3층 헬스장으로 알려졌던 것이다. 박경하 대덕구 주택경관과장은 “이 공간은 도면상에 없는 부분”이라며 “창 부분에 별도로 계단을 만들어 올라가지 않았나 추측하고 있다”고 밝혔다. 불법 증축 여부에 대해서는 “직접 들어가 본 게 아니라서 정확하게 말씀드리기는 곤란하다”고 말했다.

당초 헬스장으로 알려진 이곳은 탈의실로, 평소 직원들은 휴게시간에 잠을 자는 등 이곳에서 휴식을 취했던 것으로 전해진다. 한 직원은 “탈의실 안에는 20∼30명이 들어가 누울 수 있는 공간이 있었다”며 “내부 공간이 넓어 아령 등 운동기구도 비치됐지만 헬스장이라기보다는 직원들이 옷을 갈아입고 쪽잠을 자는 용도로 활용됐다”고 밝혔다.

이런 구조가 인명 피해를 키운 게 아니냐는 분석이 나온다. 원래 2층인 곳을 두 층으로 쪼개 쓰다 보니 창문도 한편에만 있었다. 정면에는 창문이 없었다. 복층에서 점심시간에 휴식을 취하던 다수의 직원이 불이 난 것을 알고 탈출하려 했으나, 급격한 연소 확대에 탈출구를 찾는 데 어려움을 겪었을 가능성이 크다.

창문이 한쪽밖에 없어 연기도 잘 빠져나가지 않았을 수 있다. 남득우 대덕소방서장은 “전면 유리창이 막혀있어 빠져나가기 쉽지 않았을 것이라는 추측은 해 봅니다만, 인명 피해가 컸던 원인이라고 단정하긴 어렵다”고 말했다. 이어 “창문을 열면 연기가 더 잘 빠졌을 텐데 그런 부분에서는 지장이 있었을 가능성은 있다”고 덧붙였다.

다만 이런 복층 공간에 대해 지방자치단체나 소방 당국 등이 미리 인지하지는 못했던 것으로 보인다. 대덕구에 따르면 공장은 연면적 1만9730㎡ 규모다. 1996년 1월 준공된 데 이어 2010년, 2011년, 2014년에 잇달아 증축해 현재와 같은 규모를 갖춘 것으로 파악됐다.

소방당국은 불이 1층에서 처음 시작해 2∼3층으로 확산한 것으로 보고 있다. 남 서장은 “최초 발화지점은 1층으로 추정한다”면서도 “더 조사를 해봐야 (정확한 발화지점을) 말씀드릴 수 있다”고 말했다.

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