하정우, 결혼설 알려진 전말 밝혀… "아버지, 기자 전화에 당하셨다"

하정우가 차정원과의 결혼설이 알려진 전말을 밝혔다. 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요' 영상 캡처

배우 하정우가 배우 차정원과의 결혼설이 알려진 전말을 밝혔다.

지난 19일 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에는 ‘20년 찐친 하정우가 삭발하고 최화정 누나에게 달려온 이유?(공개 연애)’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 최화정은 하정우에게 “축하한다”는 인사를 건넸고 하정우는 “제가 여자친구 생긴 걸 축하한다고 말씀하시는 거죠?”라며 쑥스러워하는 모습을 보였다.

차정원의 팬이라고 밝힌 최화정. 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요' 영상 캡처

그러면서 최화정은 “나 (차정원 씨) 너무 팬이다. 옷을 자연스럽게 잘 입는 패셔니스타다”라며 “괜찮으면 오늘 같이 와”라고 초대했었다고 밝혔다. 하정우는 “나중에 데리고 오겠다”며 “그 친구 따로 초대해달라”고 다음을 기약했다.

이어 하정우는 열애설이 보도된 것에 대해 “아버지가 낚이셨다. 어떤 기자가 아버지한테 연락 해가지고 ‘아드님이 이번에 결혼하신다면서요. 축하드려요.’ 했더니 ‘응? 누구지?’ 하면서도 ‘예, 감사합니다’라고 하신 거다. 그게 동의가 된 것으로 기사가 났다”고 말했다.

기자의 전화에 낚인 하정우의 아버지. 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요' 영상 캡처

하정우는 “사실 그런 기사를 낼 땐 우리 회사에 연락해서 사실 확인을 하고 기사를 내야 하는데”라며 아쉬워했고 최화정은 “이상하게 발표가 되어서 좀 황당하겠다”며 하정우의 입장에 공감했다.

결혼설 보도 이후 하정우는 “첫 기사가 떴길래 아버지에게 확인만 했다. 아버지가 혹시 그러셨냐고. 그랬더니 미안하다고 하시더라”고 전했다. 최화정이 “넌 그럴 때 ‘아빠!’ 막 이러냐”고 묻자 하정우는 “전 응석 부리고 그런 부자 관계가 아니다. 한 번도 못 해봤다”고 밝혔다.

한편, 배우 하정우와 차정원은 2월 결혼을 전제로 열애 중인 사실을 인정했으나, 7월 결혼설에 대해서는 부인했다.

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