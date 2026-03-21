야노시호 "추성훈, 갱년기 약 복용…정력 좋은 음식 먹여야"

이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈의 아내이자 국민조카 사랑이의 엄마인 일본 톱 모델 야노시호가 일상을 공개했다.

20일 방송된 KBS 2TV 요리 예능물 '신상출시 편스토랑'에서 야노시호는 일본 톱모델답게 등장부터 레깅스 패션에도 50살 나이가 안 믿기는 매끈한 보디라인으로 감탄을 유발했다.

이어 야노시호는 스트레칭과 함께 벽에 기대지 않고 물구나무를 서는 고난도 요가동작으로 아침을 시작했다.

실제 요가 강사 자격증도 있다는 야노시호에게 요가는 오랜 세월 탄탄한 몸매를 유지할 수 있는 자기 관리 비법이었던 것. 뿐만 아니라 야노시호는 무엇이든 긍정적으로 생각하는 ‘시호적 사고’와 함께 건강한 '마크로비오틱 식단'을 건강 비결로 꼽았다.

야노시호의 거침없는 입담과 남편 추성훈에 대한 애정도 눈길을 끌었다.

야노시호는 "난 갱년기 없는데 추성훈은 매일 아침 갱년기 약을 복용한다"라고 폭로하는가 하면 "추성훈에게 정력에 좋은 음식을 먹여야 한다"라고 해 폭소를 유발했다.

동시에 결혼기념일을 맞아 15년 전 추성훈에게 해줬던 '치킨난반'으로 도시락을 만들어 보내는 이벤트도 했다.

추성훈이 15년 전 맛을 기억할지 걱정한 야노시호는, 한 입만 먹고 단번에 알아차린 추성훈 덕분에 감동의 눈물을 흘리기도 했다.

<뉴시스>

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