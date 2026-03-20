韓, ‘호르무즈 봉쇄 이란 규탄’ 7개국 성명 동참…“국제사회 노력에 기여”

우리 정부가 호르무즈 해협을 봉쇄한 이란을 규탄하는 7개국 성명에 동참했다.

외교부는 20일 “정부는 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 네덜란드, 캐나다 등 7개국이 발표한 ‘호르무즈 해협 관련 정상 공동성명’에 동참하기로 했다”고 밝혔다.

아랍에미리트 북부 라스알카이마에서 바라본 걸프 해역에 화물선들이 항해하고 있다. 로이터연합뉴스

외교부는 “이번 결정은 국제 해상 교통로의 안전과 항행의 자유에 대한 우리 정부의 기본 입장과 국제사회의 동향, 호르무즈 해협 통항의 차질이 우리 에너지 수급과 경제에 미치는 직접적 영향 등을 종합적으로 고려한 결과”라고 설명했다.

이어 “이번 공동성명 참여는 호르무즈 해협 내 안전하고 자유로운 통항을 보장하기 위한 국제사회의 노력에 기여하고자 하는 우리의 의지를 확인한다는 의의가 있다”며 “정부는 앞으로도 여타 참여국들을 포함해 국제사회와 함께 글로벌 해상 물류망의 조속한 정상화를 위해 긴밀히 협력해 나갈 것”이라고 밝혔다.

앞서 이들 7개국은 19일(현지시간) 공동성명을 내 “이란군에 의한 호르무즈 해협의 사실상 폐쇄를 가장 강력한 표현으로 규탄한다”고 밝혔다.

그러면서 “안전한 항로 확보를 위한 적절한 노력에 기여할 준비가 돼 있다”면서 “해양 안보와 항행의 자유는 모든 국가의 이익”이라며 이란에 국제법 존중을 촉구했다.

정부는 공동성명 동참과 관련해 전략적 모호성을 유지해왔다. 외교부는 이날 오후까지도 성명 동참 여부에 대해 “관련 상황은 잘 인지하고 있다”면서 “제반 상황을 고려해 검토해 나가고자 한다”고 밝혔지만, 결국 성명에 참여하는 쪽으로 방향을 잡았다.

각국은 이번 성명을 통해 도널드 트럼프 미국 대통령의 군사 지원 요구에는 선을 그으면서도, 미국에 대한 지지 의사를 드러내며 트럼프 대통령 달래기에 나선 것으로 보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지