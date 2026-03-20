더불어민주당 전남도당, 기초단체장 15곳 경선 후보 확정…여수·완도·무안 예비경선

더불어민주당 전남도당이 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 전남지역 기초단체장 경선 구도를 확정하며 본격적인 선거 레이스에 들어갔다.

민주당 전남도당 공천관리위원회는 20일 전남 22개 시군 가운데 15개 시군의 기초단체장 경선 후보자를 확정했다고 밝혔다.

더불어민주당 전남도당. 민주당 제공

지역별로 보면 여수시는 김순빈·김영규·백인숙·서영학·이광일·정기명·주종섭 등 6명이 경선에 나서며, 순천시는 서동욱·손훈모·오하근·한숙경·허석 등 5명이 경쟁한다. 광양시는 김태균·박성현·이충재·정인화 등 4명이 이름을 올렸다.

나주시는 윤병태·이재태, 화순군은 문행주·윤영민·임지락, 담양군은 박종원·이규현·이재종, 장성군은 김한종·박노원·소영호·유성수 등이 각각 경선에 참여한다.

또 고흥군은 공영민·류제동·박준희·신순식·안정민, 장흥군은 곽태수·김성·왕윤채, 강진군은 김보미·차영수, 해남군은 김성주·명현관·이길운 등이 경선 후보로 확정됐다.

이 밖에 완도군은 신의준·우홍섭·이철·지영배·허궁희, 진도군은 김인정·이재각, 영암군은 우승희·전동평, 무안군은 김산·나광국·류춘오·이혜자·정승욱·최옥수 등이 포함됐다.

후보자가 많은 여수·완도·무안은 예비경선을 통해 본경선 진출자를 압축하며, 순천·고흥 등 2~5인 경쟁 지역은 곧바로 본경선에 돌입한다.

경선은 권리당원 50%와 국민여론조사 50%를 반영하는 국민참여경선 방식으로 진행되며, 1차 투표에서 과반 득표자가 없을 경우 결선투표가 실시된다. 예비경선은 당원 100% 투표로 치러진다.

민주당 전남도당은 재심 절차를 거쳐 이달 말부터 순차적으로 경선을 진행할 계획이며, 나머지 7개 시군에 대한 후보자 발표도 중앙당 심사 이후 추가로 이뤄질 예정이다.

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