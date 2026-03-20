징계 정지된 김종혁 ”장동혁, 윤민우·이호선 해임하고 공개 사과하라”

국민의힘 김종혁 전 최고위원은 20일 장동혁 대표에게 “윤민우 윤리위원장과 이호선 당무감사위원장을 즉각 해임하라”고 촉구했다.

김 전 최고위원은 이날 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “윤리위와 당무감사위를 정적 숙청 도구로 전락시킨 데 대해 장동혁 대표는 책임을 져야 한다”고 밝혔다.

국민의힘 김종혁 전 최고위원이 20일 국회 소통관에서 중앙윤리위 징계에 대한 법원의 효력정지 가처분 인용 결정과 관련해 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

김 전 최고위원은 “법원이 배현진 의원에 이어 저에 대한 가처분 신청을 받아들이면서, 정당의 자유와 자율성도 헌법과 법률의 테두리 안에서 이루어져야 한다고 밝힌 것은 현재 장동혁 대표와 지도부가 반헌법적, 법률적 행위를 일삼고 있다는 지적에 다름이 아닐 것”이라고 주장했다.

그는 “전직 최고위원으로서 가처분에 승소했다는 기쁨보단, 주류 보수 정당이 어쩌다 이 지경이 됐느냐는 커다란 자괴감을 느낀다”며 “장 대표가 윤어게인 세력의 지원을 받아 당선된 뒤 국민의힘은 여론과 완전히 동떨어진 갈라파고스 정당으로 전락했다”고 비판했다.

김 전 최고위원은 “이제 장동혁 대표와 당 지도부가 답해야 할 차례”라며 장 대표와 최고위원회의의 공개 사과를 요구했다. 장 대표를 겨냥해선 “지금까지 당을 망가뜨린 데 대해 응분의, 합당한 책임을 지기 바란다”고 덧붙였다.

국민의힘 한동훈 전 대표와 김종혁 전 최고위원이 20일 국회 소통관에서 열린 김종혁 전 최고위원의 중앙윤리위 징계에 대한 법원의 효력정지 가처분 인용 결정 관련 기자회견에 앞서 포옹하고 있다. 연합뉴스

앞서 국민의힘 윤리위는 지난 1월 김 전 최고위원이 언론 인터뷰 등에서 당 지도부와 당원을 모욕하는 언행을 했다는 이유로 ‘탈당 권유’ 처분을 의결했다. 이후 김 전 최고위원이 탈당 신고서를 제출하지 않자, 당 지도부는 지난달 9일 별도 의결 없이 제명 처리했다.

그러나 서울남부지법 민사합의51부(부장판사 권성수)는 김 전 최고위원이 낸 제명 효력정지 가처분 신청을 인용했다. 재판부는 징계 절차에 중대한 하자가 있고, 징계 양정도 비례 원칙에 어긋나 재량권을 일탈·남용했다고 지적했다.

이날 기자회견에는 한동훈 전 대표와 배현진·한지아 의원도 함께 참석했다. 한 전 대표는 이날 페이스북에 “전통의 보수 정당 국민의힘을 법원이 눈 뜨고 못 봐줄 정도의 비정상 정당으로 만든 사람들에게 책임을 묻고, 당을 정상화시켜야 한다”고 밝혔다.

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