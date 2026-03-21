송호성 기아 사장 “올해 판매 335만대 목표…2030년까지 전기차 13종 출시”

기아가 올해 글로벌 판매 목표를 335만대로 제시하고 2030년까지 13개의 전기차(EV) 모델을 출시해 EV 경쟁력을 강화하겠다고 밝혔다.

기아는 20일 서울 서초구 기아 본사에서 열린 제82기 주주총회를 열고 올해 경영 방향과 핵심 전략을 밝혔다. 이 자리에서 송호성 대표이사 사장은 “글로벌 판매 목표를 전년 대비 21만대 증가한 335만대로 수립했다”며 “글로벌 시장에서의 경쟁 강화와 대외 요인의 불확실성에 대비한 보수적 환율 가정에도 영업이익은 10조2000억원, 영업이익률 8.3%로 상향해 업계 최고 수준의 수익성과 기업 가치를 이어갈 것”이라고 말했다.

20일 서울 서초구 기아 본사에서 열린 제82기 주주총회에서 의장을 맡은 송호성 기아 사장이 발언하고 있다. 기아 제공

송 사장은 EV 대중화 전략으로 EV 캐즘 극복, 목적기반차량(PBV)를 통한 성장 동력 확보, 지능형 모빌리티 솔루션으로의 진화 등을 핵심 전략으로 제시했다.

그러면서 “EV 대중화를 위해 제품 개선, 접근성 향상, 공급망 강화의 3가지 핵심 영역에 집중해 올해 EV2의 출시로 완성되는 대중화 모델 풀라인업을 완성하겠다”고 강조했다. 이를 통해 2030년까지 총 13개 EV 모델을 출시할 예정이다. 아울러 초고속 충전소 등 충전 인프라를 대폭 확대하고, ‘기아원앱’을 통해 고객 경험 향상을 추진하는 한편, 한국과 유럽, 미국, 신흥시장 등 시장 특성에 맞춰 생산거점을 다변화해 EV 공급망 최적화에 나선다.

PBV 사업과 관련해서는 “유연 생산체계를 기반으로 개조 비용을 최소화하고, 내부 인테리어를 제거한 PBV를 개발했다”며 “지난해 첫 모델 PV5를 시작으로 2027년 PV7, 2029년 PV9으로 모델을 확장하겠다”고 말했다. 이어 “지난해 화성 이보 플랜트 이스트를 준공한 데 이어 2027년부터는 이보플랜트 웨스트를 준공해 PV7을 생산할 계획”이라며 “파트너사와 협업으로 오픈 베드, 탑차, 캠핑용 차량 등 다양한 특화 컨버전 모델을 제작하겠다”고 덧붙였다.

또 송 사장은 “2027년까지 인공지능(AI) 기반 사용자 경험(UX)과 커넥티비티를 결합해 하드웨어와 소프트웨어가 통합된 차세대 소프트웨어 중심 자동차(SDV)를 선보이고 양산모델에 적용할 계획”이라고 밝혔다. SDV의 핵심 기능인 자율주행에 대해서는 모셔널과 포티투닷과 협업해 핵심역량을 단계적으로 확보하겠다고 했다 그는 “업계 선두 수준의 피지컬 AI 기술을 활용해 제조·판매·물류 등에서 인간이 수행하기 어렵거나 위험한 일을 도울 수 있도록 하고, 글로벌 선도 AI 기업들과의 전방위적인 파트너십을 확대하겠다”고 말했다.

한편 기아는 이날 주총에서 전자 주주총회 제도 도입, 집중투표제 의무화, 이사 충실의무 확대 적용, 감사위원 분리 선출 확대, 독립이사제 적용 등을 내용으로 하는 안건을 모두 의결했다. 올 하반기부터 시행되는 개정 상법에 사전 대응하기 위한 조치다.

또 주주가치 제고를 위해 오는 25일을 기준일로 1주당 배당금을 6800원으로 결정했다. 아울러 재경본부장인 김승준 전무를 사내이사로, 전찬혁 세스코 대표이사 사장을 사외이사로 재선임했다.

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