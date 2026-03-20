홍종현, 마세라티 럭셔리 SUV '그레칼레' 홍보대사 발탁

배우 홍종현. 시크릿이엔티

배우 홍종현이 이탈리안 럭셔리카 브랜드 마세라티(Maserati)의 럭셔리 SUV '그레칼레'를 대표하는 홍보대사로 발탁됐다.

시크릿이엔티는 20일 이같이 밝히며, 홍종현은 앞으로 마세라티 그레칼레의 독보적인 퍼포먼스와 가치를 진정성 있게 전하는 홍보대사로 활약할 예정이다.

그는 오는 31일 개최되는 '라 돈나 마세라티' 이벤트에 참석해 마세라티 그레칼레의 독보적 퍼포먼스와 가치를 진정성 있게 전하며 홍보대사로서 첫 행보에 나선다.

행사에서 홍종현은 브랜드가 추구하는 우아하면서도 강인한 가치를 공유, 브랜드와 고객을 잇는 가교 역할을 톡톡히 수행할 것으로 기대를 모은다.

홍종현이 홍보대사로 선정된 이유는 대세 배우이기도 하지만, 2016년 XTM '탑기어 코리아7'에 출연, 진행 경험이 있을만큼 자동차 마니아이기 때문으로 예상된다.

그는 해당 프로그램에서 수준급 드라이빙 실력은 물론, 자동차에 대한 깊은 애정과 전문적인 지식을 선보이며 남성 시청자들의 감탄을 불러 일으킨 바 있다.

XTM 예능프로그램 '탑기어 코리아7'에 출연한 홍종현.(왼쪽 위). XTM

한편, 홍종현은 지난해 공개된 티빙 드라마 '친애하는 X'에서 다크한 얼굴로 시청자들을 사로잡으며 배우로서 활약하고 있다.

지난 2월 종영한 채널A '아기가 생겼어요'에서는 오연서(장희원 역)의 15년 지기 자상한 남사친 차민욱 역을 맡으며 안방가에 핑크빛 설렘을 안기기도 했다.

이처럼 매력적인 비주얼과 폭넓은 연기력을 바탕으로 대중의 사랑을 받아온 홍종현이 연기에 이어 광고분야에서도 어떤 행보를 펼쳐나갈 지 관심이 집중된다.

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