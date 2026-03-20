차지연‧정선아, 스모키 화장하고 송구영신 예배 간 사연

뮤지컬 배우 차지연과 정선아가 ‘밤 문화’ 에피소드로 웃음을 안겼다.

차지연과 정선아는 19일 공개된 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’에 게스트로 출연했다.

유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 캡처

이날 차지연은 정선아를 통해 처음 밤 문화를 접하게 된 일화를 공개했다. 그는 “내가 화려해보일 수 있지만 밤 문화를 잘 몰랐다”며 “선아가 ‘지연아, 너는 너무 안 놀았으니 놀아봐야 할 것 같다’고 했다”고 말했다. 이어 “옷도 입혀주고 메이크업도 해줬다”며 당시 상황을 떠올렸다.

차지연은 “그런데 클럽에 가기 전에 갑자기 ‘오늘은 12월 31일이니까 송구영신 예배를 드려야 할 것 같다’고 하더라”며 “나는 스모키 화장에 미니스커트까지 입고 있었다”고 말해 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 캡처

이에 정선아는 “그래도 12시에는 기도를 드려야 하지 않느냐”며 “가서 둘이 진짜 송구영신 예배를 드렸다”고 밝혀 좌중을 폭소케 했다. 조현아도 “원래 잘 놀게 생긴 사람들이 꼭 그날 예배를 간다”고 거들었다.

차지연은 이후 클럽에서의 상황도 전했다. 그는 “클럽에 가서 논 게 아니었다. 세상 모든 남자가 다 선아한테 몰렸다”며 “나는 선아를 방어하다가 끝났다”고 말해 웃음을 더했다.

유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 캡처

또한 “겉모습은 화려해 보일 수 있지만 실제 성격은 그렇지 않다”며 두 손을 모으고 조신한 포즈를 취해 다시 폭소를 유발했다.

한편 차지연은 뮤지컬 ‘서편제’, ‘위키드’, ‘레베카’ 등 다수의 작품에서 가창력과 무대 장악력을 인정받았다. 정선아 역시 ‘위키드’, ‘아이다’, ‘맘마미아!’ 등 대형 뮤지컬에서 섬세한 연기와 안정적인 가창력을 바탕으로 사랑받고 있다.

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