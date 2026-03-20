중동 에너지 전면전에… 정부 “LNG 대체 수입처 있다”

카타르가 국영 에너지기업의 주요 액화천연가스(LNG) 시설 피격 후 한국 등에 공급 불가항력 선언 가능성을 밝히면서 LNG 공급 차질 우려가 커졌다. 정부는 대체 물량 확보 등 비상 상황 대책을 이미 마련해 LNG 수급엔 큰 문제가 없다는 입장이다.
20일 산업통상부에 따르면 정부는 최근 미국, 말레이시아, 호주 등 중동 외 지역에서 LNG 물량 확보를 위한 계약을 체결했다. 한국은 중동산 LNG를 대부분 카타르에서 수입하고 있는데, 카타르산 물량을 대체하기 위한 것으로 보인다.
앞서 카타르 국영 에너지기업 카타르에너지(QE)는 이란의 공격으로 LNG 수출 용량의 17%가 손상됐고, 이를 복구하려면 3∼5년이 소요될 것으로 전망했다. QE 최고경영자(CEO)는 “최장 5년간 불가항력을 선언할 수도 있다”고 말했다. 불가항력은 전쟁 등 통제할 수 없는 외부 요인으로 제품 계약 이행이 어려울 때 책임을 면제받기 위한 조치다.
이에 대해 정부는 전쟁 발발 후 카타르산 물량이 없어지는 경우도 대비해 컨틴전시 플랜(상황별 대응 계획)을 마련했다고 설명했다. 카타르 의존도가 높지 않은 데다 올해 사용할 물량도 이미 확보했다는 것이다.
한국무역협회 통계에 따르면 한국은 지난해 LNG 수입(4672만t)의 14.9%(697만t)를 카타르에서 들여왔다. 호주(31.4%), 말레이시아(16.1%)에 이어 세 번째로 큰 규모다. 카타르 LNG 수입 비중은 2016년 35.5%로 가장 많았고, 카타르는 2021년까지 최대 LNG 수입국이었지만 수입선을 다변화하면서 지난해 수입 비중이 14.9%까지 떨어졌다. 내년에는 수입량이 8% 수준으로 줄어든다.
업계에서는 수급에 문제가 없더라도 가격이 오를 것을 우려하고 있다. 세계 LNG 수출의 20%를 차지하는 카타르가 불가항력을 선언하면 LNG 가격이 뛸 수밖에 없어서다. 청와대도 “가스 수급에는 문제없는 상황”이라면서도 “불확실성이 커진 만큼 수급, 가격을 면밀히 모니터링하며 대응할 예정”이라고 밝혔다.
정부는 에너지 수급 불안이 확대됨에 따라 나프타 등 주요 유화 제품들을 대상으로 수급 안정화 조치를 검토하고 있다.
문신학 산업부 차관은 CBS라디오에 나와 “비상 상황”이라며 “정유사에 대한 수급조정 명령이나 수출제한 조처를 할 수 있다”고 말했다. 비축유 208일분은 여러 조건이 포함된 기준으로 평시 수준의 경제활동을 유지하면 이 기간을 버틸 수 없다고 설명했다.
문 차관은 수입 원유 중 50%는 국내에 공급되고 50%는 수출된다며 “(수출을 제한하는) 상황까지 시뮬레이션하고 플랜B 또는 비상 플랜을 만들고 있어야 하는 상황”이라고 했다. 문 차관은 수출제한 조치 관련해 “이미 1·2차 오일쇼크를 30∼40년 전에 경험하면서 그에 대한 근거는 있다”며 “정유사에 정당한 손실이 있다면 보존해주는 것까지도 근거가 마련돼 있다”고 덧붙였다.
앞서 정부는 나프타를 경제안보품목으로 한시 지정하고, 대체 수입선 확보와 수출제한 등 조치를 시행하겠다고 밝혔다.
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