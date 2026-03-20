美·日, 109조원대 2차 대미 투자 프로젝트 발표

미국과 일본 정부가 일본의 대미 투자 2차 프로젝트로 최대 총 730억 달러(약 109조원) 규모의 소형모듈원자로(SMR) 및 천연가스 발전 시설 건설을 추진하기로 합의했다. 이번에 발표된 2차 프로젝트 규모는 지난달 발표된 1차 프로젝트 규모인 360억 달러(약 54조원)의 두 배가 넘는다.

19일(현지시간) 미·일 정상회담 뒤 양국 정부가 공개한 내용에 따르면 미국 에너지기업 GE 버노바와 일본 기업 히타치는 미국 테네시주와 앨라배마주에 SMR 발전소를 건설한다. 사업 규모는 400억 달러(약 60조원)다. 또 양국은 인공지능(AI) 데이터 센터 증가로 늘어난 전력 수요에 대응해 펜실베이니아주와 텍사스주에 천연가스 발전 시설을 짓기로 했다. 사업 규모는 펜실베이니아주가 170억 달러(약 25조원), 텍사스주는 160억 달러(약 24조원)다. 발전 시설은 AI 데이터 센터 인근에 건설되며, 데이터 센터 운영자가 전력을 사용하게 된다. 다만 이 사업과 관련해 구체적 기업 명칭은 공개되지 않았다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 백악관 집무실에서 다카이치 사나에 일본 총리와 회담하고 있다. AP연합뉴스

백악관은 “미국은 일본의 2차 투자분을 환영한다”며 “양국은 투자 안보 관련 사안에 대한 협력을 이어나갈 것”이라고 밝혔다. 일본 NHK에 따르면 양국 공동 문서에는 미국 알래스카 원유 증산 인프라, 대형 원자로, 첨단 디스플레이 공장, 구리 정련 시설, 데이터 센터용 배터리 등 향후 검토할 투자 프로젝트도 언급됐다. 양국 공동 문서에는 2차 투자 프로젝트에 관해 “양국의 경제안보를 확보하고 경제성장을 가속화하는데 큰 가능성을 가지고 있으며, 이로써 발전을 계속하는 미·일동맹의 새로운 황금시대로의 길을 개척할 것”이라는 문구가 적혔다.

일본은 지난해 미국과 무역 합의 당시 트럼프 행정부가 부과한 관세를 일부 낮추는 대신 미국에 5500억 달러(약 819조원)를 투자하기로 한 바 있다. 1차 프로젝트로는 오하이오주 가스 화력발전소, 텍사스주 아메리카만(멕시코만)석유·가스 수출 시설, 조지아주 합성 다이아몬드 제조 설비 등이 결정됐다.

백악관은 팩트시트에서 “트럼프 대통령은 미국의 재산업화에 대한 일본의 지지를 환영했다”며 “미국은 단기 비즈니스 방문객, 특히 상당한 투자를 하거나 미국 근로자를 교육하거나 핵심 기술·기법·노하우를 전수하는 사람들의 비자 처리를 우선적으로 할 것”이라고 밝혔다. 양국은 이와 함께 ‘중요 광물 공급망 강진성(강화)을 위한 미일 액션플랜(행동계획)’을 마련키로 했다. 양국은 일본 미나미토리시마 섬 인근의 희토류 진흙을 포함한 심해 핵심 광물 자원의 상업적 개발과 관련해 공동 연구개발 및 산업 협력을 강화하기로 했다. 희토류 등 주요 광물을 지렛대로 통상 압박에 시동을 건 중국에 공동 대응하기 위한 성격으로 풀이된다.

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