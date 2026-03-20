이정현 공관위원장, ‘중진 컷오프’ 재차 강행 시사

국민의힘 대구시장 공천을 둘러싸고 후보로 나선 당내 중진들의 반발이 이어지는 가운데, 공천의 키를 쥔 이정현 공천관리위원장이 재차 ‘중진 공천 배제’ 방침을 강조하고 나섰다.

이 위원장은 20일 자신의 페이스북에 당 공천 방향과 관련해 “정치 교체 없이는 미래도 없다”며 “새로운 인재에게 길을 열기 위한 결단”이라고 밝혔다.

국민의힘 이정현 공천관리위원장이 19일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 공관위 회의 결과와 공천 일정 등에 관해 브리핑하고 있다. 연합

앞서 이 위원장은 공관위 회의에서 대구시장 공천을 신청한 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선) 의원 등 당내 중진들을 컷오프(공천 배제)하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다. 이에 일부 공관위원들과 후보자들이 반발하면서 당내 공천 갈등도 한층 격화하는 분위기다.

이 위원장은 이날 메시지에서 중진 후보들을 겨냥한 듯 “경륜을 부정하지 않는다. 존중한다. 그러나 역할은 바뀌어야 한다”고 밝혔다. 이어 “중앙에서 더 큰 역할을 하고, 국가 전략과 당 개혁을 이끄는 방향으로 경험은 더 크게 쓰여야 한다”고 덧붙였다.

이 위원장은 전날에 이어 ‘기업 운영 경험’을 가진 후보가 필요하다는 취지의 메시지도 냈다. 그는 “기업을 알고 일자리를 만들어본 사람들이 정치에 참여할 수 있어야 한다”고 했는데, 당내에선 이 위원장이 CJ제일제당 대표 출신인 초선 최은석 의원을 최종 후보로 염두에 두고 있다는 관측이 나온다.

국민의힘 대구 지역 의원들은 19일 오전과 오후 두 차례 만나 대구시장 공천 방식을 논의했다. 이 자리에서 출마자를 제외한 대구 지역 의원 7명은 입장문을 내고 “대구 시민의 뜻이 반영되지 않은 인위적 컷오프에는 반대한다”고 밝혔다.

다만 후보자인 유영하·최은석 의원이 불참하면서 후보자 간 합의는 이뤄지지 못했다. 유 의원은 페이스북에 “선수는 정해진 룰대로 게임에 임할 뿐, 룰에 시비 걸 필요가 없다”고 적었다.

대구와 충북 등 지방선거 공천 과정에서 내정설과 컷오프 논란이 잇따르자, 국민의힘 장동혁 대표는 20일 “이정현 공관위원장께서 해당 지역의 정서와 여러 사정을 고려해 공정한 경선을 해주실 것으로 기대한다”고 밝혔다. 공천 관련 전권을 이 위원장에게 부여한 장 대표가 사실상 이 위원장의 ‘중진 컷오프’ 방침에 제동을 건 것 아니냐는 해석이 나온다.

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