“휴강 안 해요”…인도 학원, BTS 공연에 단체 결석 우려해 긴급 공지

그룹 방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞두고 전 세계적인 관심이 집중되는 가운데, 인도에서 학생들의 ‘단체 결석’을 우려한 학원 공지까지 등장했다. 이는 해외 학원가까지 영향을 미치는 BTS의 글로벌 파급력을 보여주는 사례로 주목받고 있다.

그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트뮤직

20일 사회관계망서비스(SNS)와 외신 등에 따르면 인도의 한 수학 학원은 학부모들을 대상으로 긴급 공지를 게시했다. 학원 측은 “귀하의 자녀가 3월 21일을 학원 휴강일이라고 말했다면 이는 사실이 아니다”라며 “해당일은 정상 수업이 진행된다”고 밝혔다.

이어 “일부 학생들이 넷플릭스를 통해 생중계되는 BTS 라이브 콘서트를 시청하기 위해 단체 결석을 계획하고 있다는 정보를 입수했다”며 공지 배경을 설명했다. 그러면서 “정당한 사유 없이 결석할 경우 엄격한 조처가 취해질 예정”이라며 학부모들의 협조를 당부했다.

이같은 대응은 BTS 컴백을 향한 현지 팬들의 높은 관심에서 비롯된 것으로 보인다. 공연은 전 세계 190여개국에 생중계될 예정이며, 인도 기준 오후 4시 30분에 시작돼 방과 후 학원 시간과 겹치는 것으로 전해졌다. 이로 인해 일부 학생들 사이에서 공연 시청을 위한 ‘단체 결석’ 움직임이 나타난 것으로 알려졌다.

인도의 한 학원에서 올린 긴급 공지. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

온라인에서는 “학생들 마음이 이해된다”, “이 정도면 학원도 긴장할 만하다”, “글로벌 영향력이 실감난다” 등 다양한 반응이 이어졌다.

BTS는 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 발표하고, 21일 서울 광화문광장 일대에서 무료 컴백 공연 ‘BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG’을 개최한다. 이번 공연은 멤버 전원이 군 복무를 마친 뒤 약 4년 만에 선보이는 완전체 무대로, 최대 20만명 규모의 인파가 몰릴 것으로 예상된다.

이에 경찰은 약 6700명의 경비 인력을 투입하고 광화문 일대 주요 구간의 차량 통행을 통제하는 등 대규모 안전 대책을 준비 중이다.

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