李대통령 지지율, 최고치 또 경신… 전주보다 1%p 올라 67% [한국갤럽]

이재명 대통령의 국정 지지율이 3주 연속 취임 후 최고치를 기록하고 있다는 여론조사 결과가 20일 나왔다.



한국갤럽이 지난 17∼19일 전국 만 18세 이상 1천4명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 직무수행에 관한 긍정 평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 오른 67%로 집계됐다.

'잘못하고 있다'는 응답은 25%로 직전 조사보다 1%p 상승했다. '의견 유보'는 8%였다.



이 대통령 지지율은 3월 첫째 주 조사에서 65%로 기존 최고치(지난해 7월 첫째 주)와 동률을 기록한 뒤 직전 조사인 둘째 주 66%, 이번 조사에서 67%를 기록하며 역대 최고치를 경신했다.



직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'이 17%로 가장 많았다. 이어 '전반적으로 잘한다'(10%), '소통'·'외교'(각 9%) 순이었다.



부정 평가 이유는 '경제·민생·고환율'이 18%로 1위였으며, '부동산 정책'과 '전반적으로 잘못한다'가 각 8%로 뒤를 이었다.



정당 지지도는 더불어민주당이 46%, 국민의힘이 20%를 각각 기록했다.



직전 조사와 비교하면 민주당은 1%p 하락했고 국민의힘은 변동이 없었다.



조국혁신당은 3%, 개혁신당 2%, 진보당은 각 1%로 집계됐다. 무당층은 27%로 집계됐다.



이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%, 접촉률은 40.6%, 응답률은 13.1%다.



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지