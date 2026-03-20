트럼프 “일본이 나서달라”…다카이치 “법률안에서 활동”

전 세계적 관심을 모으고 있는 미·일 정상회담에서 도널드 트럼프 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리를 향해 일본의 적극적인 대이란 대응을 요구했다. 다만, 다카이치 총리는 이란의 핵보유를 용납할 수 없다면서도 공개적으로는 일본의 역할에 대한 구체적인 언급을 하지 않으며 신중한 행보를 보였다.

다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽), 도널드 트럼프 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 다카이치 총리를 만나 이란 전쟁에서의 일본의 역할과 관련해 “일본이 적극 나서기를 기대한다. 우리는 그런 관계이고 일본에 4만5000명의 (주일미군) 병력이 있다”고 말했다. 트럼프 대통령은 “우리는 많이 원하는 것이 아니다. 우리는 솔직히 일본이나 누구에게 아무것도 원치 않는다”면서도 “하지만 나는 사람들이 적극 나서는 것이 적절하다고 생각한다”고 강조했다.

이에 대해 다카이치 총리는 세계에 평화와 번영을 가져올 인물은 트럼프 대통령뿐이라며 이란의 핵보유를 용납할 수 없고 호르무즈 해협의 실질적 봉쇄와, 주변국 공격을 비판한다고 밝혔다. 다만, 이 외에 군함 파견 등을 시사하는 발언을 공개적으로 하지는 않으며 신중한 모습을 보였다. 국제 분쟁을 해결하는 수단으로서 무력 사용을 포기한 일본의 ‘평화헌법’ 체제하에서 일본 정부가 전투가 진행 중인 지역에 군함이나 자위대를 보내는 데 신중한 태도를 유지하고 있음을 보여주는 대목으로 해석된다. 다카이치 총리는 트럼프 대통령이 한국과 일본을 포함한 아시아와 유럽의 여러 동맹 국가를 거명하며 호르무즈 해협 파병을 공개 요구한 이후 트럼프 대통령을 대면한 첫 당사국 정상이다.

일각에서는 다카이치 총리가 법적 허용선 안에서 이란전 종료 뒤 호르무즈 해협의 기뢰 제거 활동을 지원하거나 조사·연구 목적의 자위대 함정 파견 등을 제안할 수 있다는 관측이 나왔으나 이같은 내용조차 공개적으로는 나오지 않았다. 다카이치 총리는 회담 뒤 취재진과 만나 “호르무즈 해협의 안전을 확보하는 것이 가장 중요하다는 데에 공감대가 있었다”면서도 “다만 일본 법률의 범위 안에서 우리가 취할 수 있는 조치와 취할 수 없는 조치가 있으므로 이에 대해 상세하고 철저하게 설명했다”고 밝혔다.

다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽), 도널드 트럼프 대통령. AP연합뉴스

두 정상은 이날 회담에서 일본의 2차 대미 투자 프로젝트, 에너지 및 핵심광물 협력 확대 방안 등도 논의했다. 다카이치 총리는 회담 뒤 “우리는 소형모듈원자로(SMR) 건설을 포함한 전략적 투자 이니셔티브의 2차 프로젝트를 발표했다”고 말했다. 이와 관련, 교도통신은 해당 프로젝트의 사업 규모가 총 730억 달러(약 109조원)로 이는 지난달 발표된 1차 프로젝트 규모인 360억 달러의 두 배가 넘는다고 보도했다. 다카이치 총리는 “미국에서 조달한 원유를 비축하기 위한 합작 회사 설립에 대한 우리의 의사를 전달했다”며 “공급원을 다각화하는 것은 일본과 아시아의 안정적 에너지 공급에 기여할 것”이라고 밝혔다.

양국은 또 일본 혼슈 남쪽 태평양 미나미토리시마 인근 해역의 희토류 등 해저 광물 자원 개발 협력을 비롯한 핵심 광물 관련 프로젝트들을 확정했다고 다카이치 총리는 전했다. 일본으로서는 호르무즈 해협 문제와 관련한 직접적인 군사 기여에는 신중한 태도를 유지하되, 트럼프 대통령이 중시하는 투자·에너지 분야에서 구체적인 협력 방안을 제시함으로써 지지층에 홍보할 성과를 그에게 안겨주는 듯한 모습이었다.

이날 회담에는 미국 트럼프 행정부 2인자인 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관 등 외교·안보 라인 핵심 인사들이 배석했다. 일본에서는 모테기 도시미쓰 외무상과 아카자와 료세이 경제산업상 등이 함께한 것으로 파악됐다.

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