하정우, ♥차정원 결혼설에 "기자 전화에 낚였다"

배우 하정우가 연인 차정원과 결혼설에 대해 언급했다.

19일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 '20년 찐친 하정우가 삭발하고 최화정 누나에게 달려온 이유?'란 제목의 영상이 공개됐다.

하정우. 유튜브 캡처

최화정은 "네가 옛날에도 (여자친구) 이야기는 했다. 근데 차정원인 줄은 몰랐다. 너무 팬"이라고 했다.

하정우는 "(차정원을) 아느냐"고 묻자, 차정원은 "너만 모른다. 엄청 인기 있다. 옷을 자연스럽게 잘 입는 패셔니스타로 유명하다. 괜찮으면 오늘 같이 오라고 했는데"라며 아쉬워했다. 하정우는 "나중에 데리고 오겠다. 그 친구 따로 한 번 초대해달라"고 했다.

하정우는 열애설 보도에 대해 "그건 아버지가 낚이셨다. 어떤 기자가 아버지한테 '아드님이 이번에 결혼하신다면서요. 축하드려요' 했더니 '예? 네 감사합니다' 했더니 그게 동의한 것으로 기사가 나갔다"고 설명했다.

그는 "사실 그런 기사 낼 땐 기자가 회사에 사실 확인을 하는데 이상하게 발표가 됐다"며 "첫 기사가 뜨고 아버지께 전화해서 '그러셨냐'고 하니까 '미안하다'고 하더라"고 부연했다.

최화정은 "그럼 아버지한테 '아빠!' 하고 그랬냐'고 물었고, 하정우는 "내가 아버지한테 응석 부리지는 않는다. 그런 부자 관계는 아니다"라고 답했다.

<뉴시스>

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