김미화, 발달장애 43살 아들 걱정에 눈물…“3일 먼저 떠났으면”

MBN '특종세상' 화면 캡처

코미디언 김미화와 그의 남편 윤승호 성균관대 교수가 발달장애를 가진 아들의 자립을 준비하며 눈물을 보였다.

19일 방송된 MBN '특종세상'에서는 재혼 후 가슴으로 낳은 40대 아들 윤진희 씨와 동행하는 부부의 모습이 담겼다.

현재 발달장애인 연주 단체에서 드러머로 활동 중인 아들을 위해 부부는 '홀로서기 훈련'을 진행 중이다.

그는 “우리가 죽은 후에도 아들이 혼자 살아가야 하기 때문에 훈련을 시키고 있다”고 말했다. 실제로 아들은 대중교통을 이용해 출퇴근을 하며 사회생활을 이어가고 있었다.

특히 이날 방송에서 윤승호 씨는 "아들이 나보다 사흘만 먼저 세상을 떠났으면 좋겠다"는 소망을 털어놨다. 이는 홀로 남겨질 자식에 대한 부모의 지극한 책임감과 두려움이 투영된 고백으로 시청자들의 가슴을 울렸다.

김미화는 남편의 이러한 마음을 지켜보며 눈시울을 붉히면서도, 아들의 실수를 묵묵히 지켜보는 부성애에 깊은 신뢰와 안타까움을 동시에 드러냈다.

한편 김미화는 이혼의 아픔을 겪은 뒤 재혼해 가정을 꾸렸으며, 현재 가족과 함께 새로운 삶을 이어가고 있다.

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