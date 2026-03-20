[BTS 컴백] BTS 공연 앞두고 '아미 관광객' 몰려온다…3월 입국자 32.7%↑

올해 3월 들어 한국을 찾은 외국인들의 숫자가 1년 전보다 30% 넘게 증가한 것으로 나타났다.



그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞두고 세계 각지의 '아미(BTS 팬덤)'들이 한국으로 모여드는 모습이다.

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 이틀 앞둔 19일 오후 서울 중구 명동 거리에서 BTS와 팬클럽 아미를 환영하는 메시지 영상이 미디어 폴을 통해 송출되고 있다.

20일 법무부 출입국·외국인정책본부에 따르면 올해 3월 1일부터 18일까지 국내에 입국한 외국인(승무원 제외)의 수는 109만9천700명으로 집계됐다.



82만8천500명이었던 작년 동기와 비교하면 1년 새 27만1천200명(32.7%)가량 증가한 것이다.



이는 21일 BTS 컴백 공연에 맞춰 한국을 찾는 외국인 관광객이 증가한 영향으로 분석된다. 공연이 임박한 19·20일에 입국하는 관광객까지 고려하면, 1년 전보다 50% 이상 입국자가 늘어날 수 있다는 전망도 나온다.



BTS는 이날 오후 1시 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발표하고, 다음 날인 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)'을 연다.



이날 공연에는 2만2천명의 관람객에 더해 관광객 등 최대 26만명에 달하는 인파가 몰릴 것으로 예상된다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 19일 서울 광화문광장에서 공연 준비작업이 이뤄지고 있다.

'BTS 효과'를 입증하듯, 이달 외국인 입국자는 BTS 팬층이 두꺼운 10∼20대에서 특히 큰 폭으로 늘었다.



10대 외국인 입국자는 지난해 6만5천600명에서 올해 9만1천800명으로 40.0% 증가했다.



20대 입국자 또한 25만7천명에서 34만7천500명으로 35.2% 늘어 전체 평균 증가율을 웃돌았다. 표본이 적긴 하지만, 9세 이하 입국자도 54.0% 증가했다.



지역별로는 아시아 지역의 입국자가 91만300명으로 가장 많았고 북아메리카(9만2천명)와 유럽(7만1천500명), 오세아니아(1만5천100명)가 뒤를 이었다.



작년 동기와 비교하면 아프리카를 제외한 모든 지역에서 외국인 입국자가 늘었다. 특히 유럽은 1년 새 입국자가 51.0% 증가했다.



법무부는 BTS 공연을 앞두고 몰리는 외국인 관광객에 대비해 '특별 입국심사 대책'을 시행하고 있다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 19일 서울 종로구 세종문화회관 계단 BTS 홍모물 앞에서 외국인 관광객들이 기념사진을 찍고 있다.

외국인 승객 도착이 집중되는 구역과 시간대에 입국심사대를 늘리고, 출입국심사관의 근무 연장 및 지원 확대를 통해 입국 심사 대기시간을 줄이겠다는 방침이다.



전날에는 출입국외국인·정책본부장 주재로 국토교통부, 인천공항공사 관계자와 함께 방한 외국인 증가에 따른 인천공항 혼잡도를 개선하기 위한 관계 기관 회의도 개최했다.



법무부 관계자는 "부처 간 협력을 통해 외국인의 입국심사 대기 시간을 단축할 수 있는 방안을 마련하고, 국내 관광과 지역 경제 활성화를 위해 노력하겠다"라고 밝혔다.

<연합>

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