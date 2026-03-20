"30년 젊어졌다"…70세 여성, 안면거상 결과에 네티즌 감탄

70세 여성의 안면거상 수술 결과가 공개되며 온라인에서 큰 화제를 모으고 있다. 수술 한 달 만에 수십 년은 젊어진 듯한 모습에 누리꾼들은 "믿기 어렵다"는 반응을 쏟아내고 있다.

18일(현지 시간) 영국 데일리메일 보도에 따르면 미국 베벌리힐스에서 활동 중인 성형외과 의사 칼 트루스데일은 최근 소셜미디어(SNS)을 통해 한 여성 환자의 수술 전후 영상을 공개했다. 영상은 1200만 회 이상의 조회수를 기록하며 빠르게 확산됐다.

공개된 영상에는 수술을 앞둔 여성이 눈물을 글썽이며 "정말 행복하고 감사하다. 기대된다"고 말하는 모습이 담겼다.

이어 공개된 수술 한 달 후 영상에서 그는 한층 젊어진 외모로 등장해 "정말 놀랍다. 30년 젊어지게 해주겠다는 약속을 지켰다"며 만족감을 드러냈다.

그는 "이제 나이를 물으면 40살이라고 말할 것"이라며 "시간을 되돌린 기분"이라고 덧붙였다.

영상을 본 누리꾼들은 "지금까지 본 것 중 가장 자연스러운 수술", "70세라고는 전혀 믿기지 않는다", "기적을 만든 의사 같다" 등DML 반응을 보였다. 일부는 "과하지 않고 자연스럽다"는 점을 특히 높이 평가했다.

트루스데일은 얼굴과 목, 눈, 턱선 등을 자연스럽게 개선하는 수술과 시술을 전문으로 하며, SNS를 통해 다양한 사례를 공유해왔다.

그는 과거 자신의 어머니 린다 트루스데일(당시 68세)의 성형 과정을 공개해 화제를 모으기도 했다. 약 1년에 걸쳐 진행된 시술에서 눈꺼풀, 얼굴, 목 리프팅과 지방 이식 등이 이뤄졌으며, 이후 어머니는 "내면의 젊음을 외적으로도 느끼게 됐다"고 소감을 밝혔다.

다만 가족을 직접 수술한 것에 대해 일부 비판이 제기되자, 트루스데일은 "반드시 필요한 수술은 아니지만 삶의 만족도를 높일 수 있다면 의미가 있다"며 "우리는 한정된 시간을 사는 만큼 최대한 행복하게 살아야 한다"고 강조했다.

<뉴시스>

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