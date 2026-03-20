"美 F-35, 이란 추정 공격에 비상착륙…美 전투기 첫 피격"

미군의 5세대 스텔스 전투기인 F-35가 이란의 사격으로 보이는 공격에 피격당한 뒤 미군 공군기지에 비상 착륙했다고 CNN방송이 소식통들을 인용해 19일(현지 시간) 보도했다.

미 중부사령부의 팀 호킨스 대변인은 "전투기가 이란 상공에서 전투 임무를 수행하던 중 공격받았다"며 "비상 착륙이 불가피했다"고 밝혔다.

이어 "기체는 무사히 착륙했고, 조종사의 상태는 안정적"이라며 "현재 사건에 대해 조사 중"이라고 설명했다.

이와 관련 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 성명에서 "F-35를 공격해 손상을 입혔다"고 주장했다.

CNN은 "이번 사건은 지난달 말 시작된 전쟁에서 미국 항공기가 피격당한 첫 사례가 될 수 있다"며 "미국과 이스라엘 모두 이번 전쟁에서 F-35기를 운용하고 있다"고 전했다. 해당 기종은 한 대당 가격이 1억 달러(약 1500억원)를 상회한다.

이번 비상 착륙은 미국 고위 당국자들이 대이란 공세에서 광범위한 성과를 거두고 있다고 주장하는 가운데 발생했다.

피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 이날 국방부에서 진행한 댄 케인 합참의장과의 공동 브리핑에서 "우리의 전력은 계속 강화하는 반면 이란의 전력은 계속 약화하고 있다"며 "이란의 방공 시스템이 완전히 파괴됐다"고 강조했다.

<뉴시스>

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