카타르 “한국 등 LNG 계약 최장 5년 불가항력 선언해야 할 수도”

이란의 걸프국 에너지 시설 보복 공습이 발생한 가운데 카타르가 한국과 맺은 주요 액화천연가스(LNG) 장기 공급계약에 대해 최장 5년간 ‘불가항력’ 선언을 할 수 있다고 19일(현지시간) 밝혔다.

로이터 통신에 따르면 국영 에너지 기업 카타르에너지(QE)의 사드 알카비 최고경영자(CEO)는 이날 인터뷰에서 “한국과 중국, 이탈리아, 벨기에와의 LNG 장기 공급 계약에 대해 최장 5년간 ‘불가항력’을 선언해야 할 수도 있다”고 말했다.

카타르 라스라판 LNG 생산시설의 모습. AFP연합뉴스

한국은 카타르에서 LNG를 가장 많이 수입하는 나라 중 하나다. 연간 900만∼1000만톤의 LNG를 카타르에서 들여온다. 이는 한국의 전체 LNG 수입량의 25∼30%를 차지한다.

카타르에너지가 실제로 불가항력을 선언할 경우 한국은 LNG 5년치 물량을 수입하지 못해 그 기간 부족분을 장기계약보다 가격이 높은 현물시장에서 주로 채워야 한다. 이렇게 되면 산업계뿐 아니라 일반 가정의 가스요금도 타격이 불가피할 전망이다.

전날 이스라엘이 이란 남부 최대 가스전인 사우스파르스와 이란 남서부 해안 아살루예의 천연가스 정제시설을 폭격했다. 이란은 이에 대한 보복으로 카타르, 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아 등 걸프 지역 산유국의 에너지 시설을 보복 공습했다.

카타르 정부는 이란의 공격으로 북부 해안 라스라판 지역의 국가 핵심 가스 시설에서 화재가 발생했다고 밝혔다. 라스라판은 글로벌 LNG 공급량의 20%를 차지하는 LNG 생산·수출 거점이다.

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