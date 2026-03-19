한준호·김어준 ‘앙금’ 풀었나…뉴스공장서 재회

경기도지사에 도전한 한준호 더불어민주당 의원이 19일 유튜브 채널 ‘김어준의 뉴스공장’에 출연, 검찰 개혁을 둘러싸고 빚어진 김어준씨와의 앙금을 풀었다.

전날까지 출연을 고사했던 것으로 알려진 한 의원은 ‘공소취소 거래설’을 제기한 장인수 전 MBC 기자 관련 논란을 언급하며 “안타까워서 메시지를 냈었다”고 말했다. 앞서 한 의원은 뉴스공장에서 공소취소 거래설이 불거진 직후 “찌라시 수준도 안 되는 음모론”이라고 비판한 바 있다.

한준호 민주당 의원. 연합뉴스

그는 이날 방송에서 “논란이 촉발된 뒤 (뉴스공장 측에서) 이 부분에 대응하는 면에선 실망이었다”고 말했다. 이어 “허위조작정보 법령이 통과됐기에 7월 시행 이후 그런 일이 벌어지면 플랫폼으로서 타격을 받는다. 재발방지를 어떻게 할 것인지 시청자들에게 미리 알려주셨다면 이런 논란이 더 커지지 않지 않았을 것”이라고 말했다.

김씨는 “제 입장은 새로운 오픈 플랫폼이 가져야 하는 자체 윤리, 출연하는 분들이 가져야 하는 저널리스트 윤리 이런 걸 새로 정립하자는 것”이라고 답했다.

한 의원은 자신의 도지사 도전에 대해선 “누구보다 대통령의 실용주의를 잘 이해하고 (이미) 호흡을 맞춰본 적이 있어 고민과 논의 끝에 나섰다”고 말했다.

그러면서 “경기도는 대통령의 성과가 가장 먼저 체감되게 만들어야 하는데, 정부 정책이 실행되지 않을 경우 대통령이 고립될 가능성이 있다”고 덧붙였다.

여론조사 1위를 달리는 김동연 지사에 대해선 “도정은 잘했을지 모르지만 현 정부 정책과 맞지 않는다고 생각한다”고 지적했다.

추미애 의원을 향해서도 “도정에 집중할 것인가를 봐야 하는데, 추 의원님의 최종 목표가 (도지사는) 아니지 않나. 그런 우려를 할 수 있다”고 견제했다.

이어 “대권주자급 두 분과 (제가) 인지도가 같을 수는 없다”며 “그래도 스스로 봤을 때 긍정적으로 따라가고 있다고 본다”고 자평했다.

뉴스공장에는 이튿날인 20일 추미애·권칠승 의원과 양기대 전 의원이 각각 출연한다.

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