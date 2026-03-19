이란, 카타르 LNG 심장 보복 공격… 전 세계 ‘에너지 쇼크’

이란이 카타르의 주요 액화천연가스(LNG) 생산 거점을 공격하면서 중동 에너지 공급망에 비상이 걸렸다. 원유에 이어 LNG까지 수급 차질이 현실화할 경우 글로벌 경제는 물론 한국 경제의 부담이 크게 늘어날 전망이다.

카타르 라스라판 산업 단지에 위치한 액화천연가스(LNG) 생산 시설 모습. 로이터연합뉴스

카타르 내무부는 이란의 공격으로 북부 해안에 있는 국가 핵심 가스 시설인 라스라판에 화재가 발생했다고 18일(현지시간) 밝혔다. 이튿날에는 라스라판 산업단지가 탄도미사일 공격을 받았다. 카타르 국영 에너지 기업인 카타르에너지는 이번 공격으로 “가스액화시설이 손상되고, 대규모 화재와 광범위한 추가 피해가 발생했다”고 발표했다. 미사일은 요격됐으나, 요격된 파편으로 시설 운영이 일시 중단됐다. 카타르는 즉각 이란 외교관들에게 추방 명령을 내렸다.



라스라판은 카타르의 LNG 생산과 수출이 집중된 핵심 거점으로, 국제 에너지 시장과 아시아 수입국에 큰 영향을 끼칠 것으로 보인다. 카타르는 글로벌 LNG 공급량의 약 20%를 차지한다. 특히 한국무역협회에 따르면 카타르는 호주(33%)에 이어 지난해 전체 천연가스 수입액의 약 15%를 차지하는 우리나라 2위 수입국이다.



이날 아랍에미리트(UAE) 합샨 가스 시설과 밥 유전도 공격받았다.

이란 사우스파르스 가스전. AP연합뉴스

이번 공격은 이스라엘이 이란 최대 가스전인 사우스파르스와 남서부 해안 아살루예의 천연가스 정제시설을 폭격한 데 대한 보복으로 단행됐다. 사우스파르스는 이란 가스 생산량의 70%를 담당하는 이란의 핵심 에너지 공급 인프라다. 이스라엘이 이란의 생명줄을 건드린 만큼 이란의 보복 수위가 한 단계 격상된 것으로 보인다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 “완전히 파괴될 때까지” 공격하겠다고 했고, 마수드 페제시키안 이란 대통령도 “통제 불가능한 결과를 초래할 것”이라고 경고했다. 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이도 알리 라리자니 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장의 장례식이 거행된 이날 텔레그램을 통해 “범죄자들은 응당한 대가를 치러야만 한다”며 ‘피의 보복’을 예고했다.



알자지라는 이번 에너지 시설 공격이 ‘중대한 확전’이라고 분석하면서 “에너지 생산·처리 시설 공격으로 인한 피해 복구는 오랜 시간이 걸릴 수 있으며, 교전이 멈춰도 향후 공급 차질이 지속할 수 있다”고 우려했다.

전 세계 원유 해상 공급량의 약 20%가 지나는 호르무즈해협이 봉쇄된 상황에서 중동 곳곳의 석유·가스 시설이 공격받으면 에너지 공급난이 심화할 수 있다. 당장 전력 생산에 필요한 가스 수요의 약 3분의 1을 이란에 의존하는 이라크에는 이란산 가스 공급이 차단됐다.



확전 조짐이 뚜렷해지자 도널드 트럼프 미국 대통령은 “미국은 이란이 한 번도 목격한 적 없는 수준의 강력한 힘으로 사우스파르스 가스전 전체를 대대적으로 폭파할 것”이라고 경고하면서도 “이란이 무고한 카타르를 공격하지 않는다면, 사우스파르스 가스전에 대한 이스라엘의 추가 공격도 더 이상 없을 것”이라고 한발 물러섰다.



이런 가운데 미 국방부는 전쟁을 위해 2000억달러(약 300조원)가 넘는 추가예산을 백악관에 요청했다고 미 워싱턴포스트(WP)가 보도했다. 미국은 추가 파병도 검토 중이다. 로이터통신은 미 정부 관계자의 말을 인용해 “군사 작전의 다음 단계를 준비함에 중동에 수천명 규모의 병력을 증파하는 논의가 이뤄지고 있다”며 “호르무즈해협에서 유조선의 안전한 통항을 확보하는 임무가 포함된다”고 전했다. 이에 따라 지상전을 가능성이 크게 제기된다.



군함을 보내라고 동맹국을 압박하고 있는 트럼프 대통령은 이날 이란 전쟁이 마무리된 후 호르무즈해협의 안보를 거래 당사국이 책임지는 방안을 거론했다. 트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “우리가 테러국가 이란의 잔재를 제거해버리고 해협의 책임을 이용 국가가 지도록 하면 어떤 일이 일어날지 궁금하다. 그러면 우리 동맹 중 일부가 서둘러 움직일 것”이라고 주장했다.

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