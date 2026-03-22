[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 22일 (일요일) 62년생, 머물기 싫어 전전하면 볼썽사납다

96년생 원리원칙에서 벗어나는 행동은 자제해야 한다. 84년생 솔직한 표현이 상대방에게 호감을 준다. 72년생 적합한 장소에서 좋은 사람을 만날 수 있다. 60년생 내실 있는 일에 관심을 가져라. 48년생 우연히 만난 사람 때문에 일희일비한다. 36년생 자신이 처한 현실에서 벗어나는 게 순서다.

97년생 동남으로 진출하면 성과를 달성할 수 있다. 85년생 누구나 똑같은 것을 주고받을 수 없다. 73년생 노력한 끝에 직장에서 능력을 인정받는다. 61년생 금전문제나 부동산문제가 풀리는 운이다. 49년생 가늘고 섬세한 것이 큰 힘을 발휘한다. 37년생 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다.

98년생 급한 일일수록 신중하게 결정하라. 86년생 자유를 얻으면 방향감각을 잃지 말라. 74년생 쉬운 일이라고 방심하지 말고 행동해라. 62년생 한곳에 오래 머물기 싫다고 전전하면 불썽사납다. 50년생 자그마한 노력으로 생각지 않은 효과를 거둔다. 38년생 천천히 주변을 살피며 발걸음을 옮기자.

99년생 시간을 할애해서 분야에 대한 지식을 넓혀라. 87년생 하소연에 귀기울이고 직접 관여하라. 75년생 행동에 기지와 순발력이 빛나게 된다. 63년생 부채문제가 김씨 정씨 윤씨로 풀리는 운이다. 51년생 사업자는 성과가 기대되지만 불안정할 수 있다. 39년생 시선을 한곳에 집중하지 않으면 매우 힘들어진다.

00년생 지나간 일에 연연하지 마라. 88년생 신경 쓰는 것이 건강에 가장 해롭다. 76년생 다른 사람을 비난하면 자신이 궁지에 몰린다. 64년생 부동산문제가 해결되는 운이다. 52년생 막바지에 다다른 일에 심혈을 기울여라. 40년생 남서쪽으로 움직이는 것은 피하는 것이 좋겠다. 28년생 가족과 화목하게 지내세요.

01년생 차별하는 언행은 하지 않아야 한다. 89년생 부당한 대우를 받더라도 일단은 보류해라. 77년생 변변한 것이 없다고 의기소침해지지 마라. 65년생 금전문제는 서남방에서 해결되는 운이다. 53년생 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요. 41년생 약속시간에 미리 도착하지만 도움이 되지 않다. 29년생 당혹스러운 일에 휘말리나 원인은 탓할 수 없다.

02년생 지금은 위기라고 생각할 아무런 이유가 없다. 90년생 행운이 따를 때 과감하게 밀어붙여라. 78년생 망둥이가 뛰면 꼴뚜기도 날뛰니 마음을 다스려라. 66년생 부채문제가 형제나 동료로 해결되는 운이다. 54년생 작은 것에 만족하는 것이 이롭다. 42년생 적재적소에 인원배치를 한다면 어려움이 없다. 30년생 기다리는 사이에 다른 사람이 먼저 챙긴다.

03년생 잦은 변덕이 자신을 초라하게 만들 수 있다. 91년생 가족관계에 의견차이 생기면 조율하라. 79년생 가벼운 마음으로 시작하면 피로가 사라진다. 67년생 문제의 실마리를 찾으니 차분히 판단하라. 55년생 동남방에 있는 부동산이 해결되는 운이다. 43년생 자금사정이 악화되어 심기가 불편할 수도 있겠다. 31년생 남동쪽으로 움직이면 건강에 도움이 된다.

04년생 좋은 결과 기대해도 된다. 92년생 단판승부하기에 좋으니 용감하게 나서라. 80년생 조용히 밀려드는 고독한 시간을 경험한다. 68년생 금전적인 문제는 해결방법을 동서방으로 가라. 56년생 윗사람이나 상사로 부채문제가 해결되는 운이다. 44년생 인덕이란 먼저 베풀 때에 비로소 발행하는 것. 32년생 신속하게 움직이면 바라는 것을 얻는다.

05년생 거래하기 좋은 시기로 적극성을 가지고 나서보라. 93년생 해결될 기미가 안 보이면 일찌감치 포기하라. 81년생 객관적인 자료를 진행시키면 성과가 좋다. 69년생 부질없는 행동인줄 알면서 달려드는 것은 어리석다. 57년생 사업이동은 동남으로 진출하라. 45년생 일상생활이 지겨우면 약간의 변화를 추구하라. 33년생 금전문제로 심사가 어지러울 수 있다.

06년생 양보하는 미덕을 보이는 것이 최선의 방법이 될 것이다. 94년생 이성으로 얻는 것보다 잃는 게 많은 시기다. 82년생 목표달성을 위한 노력이 정도를 벗어나면 자제하라. 70년생 계산에 밝되 인간적인 교류가 밑바탕이 되도록. 58년생 답답하지만 차근차근 설명하는 자세가 필요하다. 46년생 동서방에 보유한 부동산은 해결할 수 있는 운이다. 34년생 슬럼프는 인식할 때 더욱 길어질 수 있다.

95년생 뜻이 있는 곳에 길이 있는 법이다. 83년생 방심하는 사이에 경쟁자에게 추월 당하기 쉽다. 71년생 도움이란 받는 것보다 주는 것이 더 소중하다. 59년생 동산거래는 덕이 없고 부동산매입은 덕이된다. 47년생 평상시보다 발걸음을 조금 천천히 내딛어라. 35년생 함정을 파놓고 기다리고 있지 않은지 잘 살펴라.

백운철학원

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