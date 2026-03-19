신동빈 회장, 스키·스노보드 대표팀에 ‘보너스’

롯데, 총 10억6500만원 포상
롯데그룹이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 한국 설상 종목 최초로 금메달을 목에 건 최가온 선수 등 선수단과 지도자에게 신동빈 롯데그룹 회장의 사재를 합쳐 총 10억6500만원의 포상금과 격려금을 지급했다.
대한스키·스노보드협회 회장사인 롯데그룹은 19일 서울 송파구에 위치한 시그니엘 서울에서 스키·스노보드 국가대표 격려 행사를 개최하고 선수단과 지도자에게 포상금 8억6000만원과 신 회장 격려금 2억500만원을 전달했다.
신 회장은 스노보드 여자 하프파이프에서 극적인 역전 드라마를 쓰며 금메달을 획득한 최 선수에게 포상금(3억원)과 별도로 1억원의 개인 격려금을 건넸다. 4번째 도전 끝에 스노보드 남자 평행대회전 은메달을 획득한 김상겸 선수와 스노보드 여자 빅에어 동메달을 딴 유승은 선수도 각각 포상금 2억원과 1억원 외에 신 회장으로부터 7000만원과 3500만원의 격려금을 받았다.
행사에는 신 회장과 최휘영 문화체육관광부 장관, 김교흥 국회 문화체육관광위원회 위원장, 임오경 더불어민주당 의원, 유승민 대한체육회장, 올림픽 메달리스트 등이 참석했다.
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