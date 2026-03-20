로봇이 짐 나르고 순찰… 현대건설, 주거단지 고도화

현대건설이 미래형 주거단지를 위한 로봇 서비스 확대와 운영 인프라 고도화에 나선다.



19일 현대건설에 따르면 현대건설은 전날 현대차·기아 로보틱스랩, 인공지능(AI) 기반 통합 보안 솔루션 전문기업 슈프리마와 ‘서비스 로봇 기반 주거단지 고도화 협력을 위한 양해각서’를 체결했다.



이들 3사는 주거단지 내에 로봇 생태계를 구축하고 로봇 기반 생활서비스와 보안관리 체계를 결합한 새로운 주거 모델을 공동 개발하는 데 협력하기로 했다.



현대건설의 아파트단지 내에 로봇 서비스를 도입하려면 보안 게이트와 자동문, 엘리베이터 등 주요 설비와의 안정적 연동과 통신체계 구축이 필요하다. 이를 위해 로보틱스랩은 자율주행 모빌리티 플랫폼 및 인프라 연동 기술을 제공하고, 시각 기반 AI 기술을 보안 영역에 적용한다.



현대건설은 입주민 전용 플랫폼 ‘마이 디에이치’(My THE H)와 ‘마이 힐스’(My HILLS)에 해당 기술을 탑재해 로봇 호출, 단지 내 주요 시설 안내, 로봇 위치·작업 상태 실시간 확인 등 편의기능 제공을 확대할 계획이다. 단지 내 상가 커뮤니티 등 주요 설비 인프라와 연동해 로봇이 공동현관을 스스로 통과하고 엘리베이터를 호출해 세대 현관 앞까지 물품을 전달하는 ‘라스트마일’ 서비스도 제공한다.



단지 내 안전관리도 한층 강화한다. 로보틱스랩의 통합 지능형 보안 솔루션이 슈프리마의 AI 기반 통합 보안플랫폼과 연동돼 공용 공간과 사각지대를 24시간 모니터링한다. 이상 상황이 발생하면 로봇이 즉시 관제센터에 알림을 전송하고, 보안 인력의 신속한 현장 대응을 지원한다. 단지 내에서 이동 중인 어린이의 안전 상황을 로봇으로 확인하고 보호자에게 알림을 보내거나, 고령 입주민에게 낙상 등 응급상황이 발생하면 로봇과 관제시스템을 연동해 상황을 공유하고 지원 연결하는 등 서비스도 확대한다.



현대건설 관계자는 “보안순찰, 짐 운반, 생활 안내 등 다양한 로봇 서비스가 유기적으로 운영되는 ‘로봇 기반 스마트 단지 생태계’를 단계적으로 구축하고 로봇, AI, 스마트 보안 등 기술을 적극 도입해 주거공간의 디지털 전환과 입주민 중심의 생활 혁신을 선도하겠다”고 말했다.

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