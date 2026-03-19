라면 이어 과자·아이스크림까지 싸진다…“정부 물가 안정 동참”

정부의 생활물가 안정 기조가 식품업계 전반으로 확산 중이다. 식용유와 라면에 이어 제과·빙과업계도 가격 인하에 동참한다.

지난 16일 서울시내 한 대형마트에 과자가 진열돼 있다. 뉴스1

농림축산식품부는 19일 김종구 차관 주재로 민생물가 특별관리 태스크포스(TF) 유통구조 점검팀 3차 회의를 열고 제과·양산빵·빙과 업체들이 4월 출고분부터 가격 인하에 나선다고 밝혔다.

농식품부는 “최근 국제 정세 불확실성으로 국민의 물가 우려가 커질 수 있는 시기에 어려운 경영 여건에도 불구하고 소비자 부담 완화를 위해 4월 출고분부터 가격 인하에 동참하기로 했다”고 설명했다.

제과·양산빵·빙과 4개 업체가 총 19개 품목 가격을 100~400원, 최대 13.4% 인하한다. 제과는 2개사 7종(비스킷 4종·캔디 3종) 평균 2.9~5.6%, 양산빵은 2개사 4종 평균 5.4~6.0%, 빙과는 2개사 8종 평균 8.2~13.4% 인하한다.

먼저 제과 부문에서는 롯데웰푸드와 해태제과가 비스킷 4종과 캔디 3종 등 총 7종 제품 가격을 평균 2.9~5.6% 인하한다.

롯데웰푸드는 비스킷 제품 ‘엄마손파이(127ｇ·254ｇ)’를 2.9%, ‘청포도 캔디’, ‘복숭아 캔디’ 등 캔디 3종 가격을 4% 각각 인하한다.

롯데웰푸드 관계자는 “정부의 물가 안정 기조에 동참하고, 최근 고유가 등으로 어려움을 겪고 있는 국민들의 고통 분담 차원에서 이번 가격 인하를 결정했다”고 말했다.

해태제과는 ‘계란과자 베베핀’과 ‘롤리폴리’ 등 비스킷 제품 2종 가격을 평균 5.0% 내린다.

지난 16일 서울시내 한 대형마트에 과자가 진열돼 있다. 뉴스1

빙과 부문에서는 롯데웰푸드, 빙그레 등 2개 업체가 아이스크림 8종 가격을 평균 5.4~6.0% 인하한다.

롯데웰푸드는 ‘찰떡우유빙수설 250㎖’와 ‘소다맛 140㎖ 펜슬’ 2종 가격을 평균 13.4% 내린다.

빙그레는 ‘링키바’, ‘구슬폴라포 키위&파인애플’, ‘왕실쿠키샌드 피넛버터’, ‘밀키프룻 2종’, ‘로우슈거데이 2종’, ‘냠’ 등 아이스크림 6종 가격을 평균 8.2% 인하한다.

빙그레 관계자는 “국제 정세 불안과 내수경기 침체 등으로 서민경제가 어려움에 처해있는 상황에서 정부의 물가 안정 기조에 동참하고자 인하를 결정했다”고 말했다.

양산빵 업체도 동참한다. 롯데웰푸드와 삼립 2곳은 총 8개 제품 가격을 평균 8.2~13.4% 내린다.

롯데웰푸드는 ‘기린왕만쥬’, ‘기린 한입 꿀호떡’ 등 2종 가격을 평균 6.0%, 삼립은 ‘포켓몬 고오스 초코케익’, ‘캘리포니아 호두크림샌드’ 등 제품 5종 가격을 평균 5.0% 인하하기로 했다.

최근 제당·제분업체들이 밀가루와 설탕 가격을 인하하고, 정부가 물가 안정 기조를 강조하면서 식품업계 전반에 가격 인하 움직임이 확산하고 있다.

앞서 지난 12일에는 농심, 오뚜기, 삼양식품, 팔도 등 4곳이 일부 제품 가격을 평균 4.6~14.6% 인하했고, CJ제일제당, 대상 등 6개 업체가 일부 제품 가격을 평균 3~6% 내리기로 한 바 있다.

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