[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 19일 (목요일) 66년생, 어렵게 얻은 것도 한순간에 잃는다

96년생: 눈앞의 이익에 신경쓰면 이익이 달아난다. 84년생: 선의의 거짓말도 필요할 때가 있다. 72년생: 첩경으로 목표지점을 향해 달려가라. 60년생: 자기 생각과 방식대로 밀고 나가지 말라. 48년생: 도덕지수가 높으면 사회적인 위상이 높다. 36년생: 아름다운 꽃이 피어오르는 분위기다.

97년생: 겉보기에 화려한 것은 실속이 없다. 85년생: 새로운 것을 습득하고 도전해 보라. 73년생: 혼자 돌출행동을 한다면 불이익이 온다. 61년생: 일이 해결되니 금전적인 여유도 생긴다. 49년생: 복권업 오락실 영화관은 광고에 성과가 있다. 37년생: 늘 해오던 일을 하면 별 탈 없다.

98년생: 사적인 일을 떠벌려 봤자 득 될 것이 없다. 86년생: 처음엔 어려움 있지만 곧 좋아질 운. 74년생: 지나친 경계심을 버리고 현실을 인정하라. 62년생: 세상에 휩쓸리지 않으려면 의지가 필요. 50년생: 묵묵히 전진하면 행운이 저절로 따른다. 38년생: 건강이 약해지니 몸도 허한 법이다.

99년생: 긴장감이 없으면 안주하고 싶어진다. 87년생: 한 템포 늦추어 행동함이 필요할 때다. 75년생: 감당할 수 있는 만큼만 맡아라. 63년생: 소문만 무성한 일에 관심을 두지 마라. 51년생: 생각과 행동을 일치하면 좋은 운을 부른다. 39년생: 건강을 심중하게 생각하세요.

00년생: 괜한 시빗거리에 휘말리지 않도록 하라. 88년생: 동산에 투자나 투기해서 득 볼 일 없다. 76년생: 인연은 다시 만나니 마음쓰지 마라. 64년생: 사회적인 입지를 보다 단단하게 굳혀라. 52년생: 금전으로 고심이 따르는 운이다. 40년생: 전자제품 예술품점 악세살이점은 광고에 성과가 있다. 28년생: 같은 것을 두고 의견이 상반된다.

01년생: 내 것 되기 어렵다고 판단되면 포기하고 방향을 선회하라. 89년생: 초심으로 돌아가도록 노력하라. 77년생: 미진한 부분이 있다 주변에 도움 청해라. 65년생: 오늘 일은 해결하기가 많은 시간이 소요된다. 53년생: 음식을 앞에 두고 시선만 살피지 말라. 41년생: 주관이 뚜렷한 것은 좋지만 강요는 무리다. 29년생: 유연하게 대처하는 능력이 필요한 시점.

02년생: 무엇이 소중한지 이성적으로 냉정하게 판단해야 한다. 90년생: 만족스럽지 못하다면 과감하게 변경하라. 78년생: 느긋한 것은 좋지만 행동이 느리면 손해다. 66년생: 어렵사리 얻은 것을 쉽게 잃을 수 있다. 54년생: 과신과 자신감도 지나치면 해가된다. 42년생: 아파트 빌라 주택매매는 동서방으로 추진하세요 30년생: 일정 속도 앞서가면 좋은 기회를 잡는다.

03년생: 부작용 따르니 빨리 털어 버릴 것. 91년생: 어렵더라도 정도를 따라가라. 79년생: 능력 이상의 결과를 얻고 싶다면 어울려라. 67년생: 점포매매는 서남방으로 추진하세요. 55년생: 한번 내 손을 떠난 것은 이미 남의 것. 43년생: 통신업 운전대리업 자동차업은 광고에 성과가 있다. 31년생: 단번에 처리하기 힘들면 조금씩 해결해라.

04년생: 단단히 거머쥐어야 미래가 있다. 92년생: 잦은 변화는 아무런 도움이 되지 못함. 80년생: 굽이 돌아가는 길이 멀더라도 가치가 있다. 68년생: 인간관계를 더욱 돈독히 유지하라. 56년생: 적임자를 구하지 못하면 심신이 피곤해진다. 44년생: 진솔한 대인관계가 이뤄져야 일을 성취한다. 32년생: 가벼운 언쟁을 오래두면 손해가 많다.

05년생: 속에 없는 말을 하거나 튀는 행동 삼가라. 93년생: 참견할 일 있으면 참지 말고 나서 보라. 81년생: 상대방의 취향을 파악한 후에 내밀어라. 69년생: 기본기가 단단하면 난관을 헤쳐나간다. 57년생: 냉정한 눈으로 바라보고 판단해라. 45년생: 모르고 행한다면 결과를 예측할 수 없다. 33년생: 불만족한 요소들이 자신을 위한 한가지 방편.

06년생: 일은 일단 뒤로 미뤄 놓을 것. 94년생: 여러 명보다는 혼자 진행하는 것이 좋다. 82년생: 열심히 하지만 상대방이 인정치 않다. 70년생: 강박관념에 벗어나 자신의 세계를 추구하라. 58년생: 계획이 좋아도 실천하지 않는다면 백해무익. 46년생: 관광업 보석상업 아동품점은 광고에 성과가 있다. 34년생: 마음속에 있는 것을 겉으로 내뱉기 힘들다.

95년생: 먹구름이 걷히며 햇볕이 따사롭다. 83년생: 힘든 고비가 두렵지 않다면 크게 성장한다. 71년생: 똑같은 말도 표현방법에 따라 달라진다. 59년생: 힘들면 힘들다고 이야기하는 것이 유리하다. 47년생: 부동산문제가 해결되니 정보에 기울일 때이다. 35년생: 내게 필요 없는 것이 남에게는 소중하다.

백운철학원

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