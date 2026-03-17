이강덕 경북도지사 예비후보 “TK 통합 관련, 이철우 지사와 국회의원은 도민에게 사과하고 불출마 선언해야”

"대구·경북 행정통합 특별법 불발 사태와 관련해 이철우 도지사와 지역 국회의원은 책임을 지고 도민에게 사과하고 불출마를 선언해야 할 것입니다"

이강덕 6.3 지방선거 국민의힘 경북도지사 예비후보는 17일 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 무산 위기에 빠진 대구·경북 행정통합과 관련해 3선에 도전하는 이철우 도지사와 지역 국회원에게 맹공을 퍼부었다.

이강덕 6·3 지방선거 국민의힘 경북도지사 예비후보가 17일 포항시청 브리핑룸에서 마련한 기자간담회에서 9개의 포항 맞춤 공약을 발표하고 있다.

이 예비후보는 "행정통합을 정략적으로 추진한 정부가 우선 책임져야 한다면서도 정부의 계략에 휘말려 시도민을 실망시킨 이철우 도지사와 대구·경북 지역 국회의원 등 당 지도자들도, 책임지는 차원에서 불출마와 시도민에 대한 사과를 해야 한다"고 주장했다.

또 이른바 한국시리즈 방식의 당내 경선 방식과 관련해 선거운동 기간이 짧은데다 현역에 대해 페널티를 부과하지 않아 문제가 있다고 목소리를 높였다.

이어 “공천관리위원회가 혁신의 대상자인 이철우 도지사를 컷오프 하지 않고 혁신한다는 게 문제”라면서 “현역에 대해 페널티를 주지 않는 것도 아쉽다”고 포문을 열었다.

그는 "대구·경북을 통합하려면 제대로 해야 하고 적어도 광주·전남은 정부의 어떤 지원과 약속이 보장된 안으로 통과됐는지 세심히 살펴야 한다"며 "형편없는 통합안을 만들어 개문발차(開門發車)한 무책임과 행정의 수장이 또 다선의 국회의원이 그걸 했다는 데에 대해 매우 유감이고, 시도민의 행복과 행정의 본질을 전혀 모르는 일"이라고 직격탄을 날렸다.

그는 "경북도지사·대구시장·부산시장은 지역의 수장일뿐 아니라 대한민국의 상당한 부분을 책임지고 대한민국 전체를 생각해야 하는 사람"이라며 "17명의 광역 시도지사 중 한 명이 국가의 미래를 생각하지 않고, 나한테 유리하다고 내 것만 다 먹겠다는 것은 지도자가 아니다"고 반박했다.

그는 또 "대통령은 광주·전남의 재정보다 100년 후 다음 세대 우리나라가 어떻게 될 건지, 그걸 생각하면서 정책을 결정짓고 방향 결정을 해야지, 내 선거에 유불리를 따지는 것은 리더·책임자의 덕목이 아니다"며 "대구·경북 통합을 보면서 이게 굉장히 아쉽고 이 사람들은 반드시 책임져야 할 것"이라고 밝혔다.

이 예비후보는 "제가 대구·경북 통합을 반대하는 사람이 아니다. 할려면 제대로 하자는 것"이라며 "대의 민주주의로 우리가 뽑은 국회의원과 시장, 도지사, 시장·군수, 시도 의회가 결정하더라도 지방 자치와 관련된, 지역 주민의 삶과 관련된 근본적인 부분은 헌법과 법률의 정신에 부합해 전면 투표로 결정해야 한다"고 말했다.

3선 포항시장을 지낸 이 예비후보는 이날 “포항에 처음 발을 디뎠던 초심으로 돌아가 미래 50년을 향한 포항 중흥에 나서겠다”라면서 “이차전지, 수소, 바이오 등 3대 신산업에서 가시적인 성과를 이끌어낸 ‘포항 성장 모델’을 경북 전역으로 확산시키겠다”고 발표했다.

포항시 공약지도.

이강덕 예비후보는 지역 맞춤 공약으로 △AI 로봇 제조 실증벨트 지정 △철강산업 위기 극복 △산업현장 에너지 문제 해결 △이차전지·바이오 산업 확대 △통합돌봄·의료체계·청년복지 강화 △글로벌 관광도시로 발전 △차질 없는 초광역 도로·철도망 건설 추진 △글로벌 수준의 교육 인프라 확대 △민생 안정 주력 등 9개 지역 맞춤 공약을 발표했다.

그는 "포항은 경북 제1의 도시이자 미래 경북중흥의 핵심 도시다"며 "산업 대전환을 통해 포항을 취업·창업·주거·교육·의료·관광이 완비된 대도시로 도약시키겠다"고 했다.

한편 그는 "경북을 권역별로 보면 북부권역(안동·김천·문경·영주·봉화·청송·영양·봉화·예천 등)이 상대적으로 너무 취약하다"며 "북부권역에 경제 자유 특별구역 등을 확대하고 북부권역 정책 토론회 등으로 그 지역 맞는 현실적인 정책을 개발해 북부권역 도민이 행복하게 잘 사는 행복한 도정을 펼치겠다"고 다짐했다.

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