“이란전쟁 1년 지속 땐 韓 성장률 0%대 될 것”

이란전쟁이 3개월을 넘기면 올해 우리나라 연간 경제성장률이 0.3%포인트 낮아지고 1년간 이어지면 성장률이 0%대로 떨어질 수 있다는 분석이 나왔다. 수입물가지수가 지난달까지 8개월 연속 상승한 가운데 이란전쟁으로 인한 유가 급등이 본격 반영되는 이달에는 더 큰 폭으로 오를 전망이다.



NH금융연구소는 이런 내용의 ‘이란전쟁 전개 시나리오별 경영 환경 변화 및 대응 포인트’ 보고서를 17일 발표했다. 보고서는 이란전쟁 기간을 ‘1개월·3개월 이상∼1년·장기 지속’ 세 가지로 가정하고 경제 영향을 분석했다.

레바논 베이루트 남부 교외 다히예에서 이스라엘 공습으로 연기가 피어오르고 있다. AP연합뉴스

이란전쟁이 조기 종전되는 가장 낙관적인 상황에서도 실질적인 경제 충격은 1개월 이상 지속될 것으로 예상됐다. 2003년 이라크 전쟁, 2012년 호르무즈해협 긴장, 2025년 이스라엘·이란 분쟁 당시 유가는 비교적 빠르게 안정됐지만 해상 운임은 약 3주간 추가 상승하거나 높은 가격을 유지하다 내려왔기 때문이다. 조기 종전될 경우 우리나라 경제성장률은 연간 0.1∼0.2%포인트 떨어진다고 보고서는 분석했다. 물가는 3∼4월 단기 상승 압력을 받고, 한국은행 기준금리는 동결이나 소폭 인상이 예상된다. 국채 추가 발행 없는 추가경정예산 편성이 쉽지 않기에 시중금리에 상승 압력으로 작용할 전망이다.



보고서는 전쟁이 3개월 이상 이어지면 올해 성장률이 0.3%포인트 낮아지고 1년간 지속되면 0%대까지 내려갈 것으로 내다봤다. ‘1년 전쟁’ 시 물가 상승률은 2.0∼4.0%포인트 높아진다. 원·달러 환율은 1500원 이상으로 치솟을 전망이다.



이란전쟁이 장기화돼 내전과 대규모 난민 발생이라는 최악의 시나리오로 갈 경우 한국 경제도 신재생발전 등 일부 수혜 산업을 빼면 대다수 업종이 악영향을 받을 것으로 분석됐다.



앞서 지난달 한국은행은 올해 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 2.0%로 수정한 ‘경제전망’을 발표했다. 올해 소비자물가 상승률은 브렌트유 평균 가격을 배럴당 64달러로 전제하고 2.2%로 제시했다.



이미 지난달 유가가 오르며 수입물가 상승이 나타나고 있다. 한은이 이날 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 2월 기준 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 145.39로, 1월(143.74)보다 1.1% 상승했다. 지난해 7월 이후 8개월 연속 오름세다. 이문희 한은 물가통계팀장은 “환율은 하락했지만, 미국과 이란의 긴장으로 국제 유가가 오른 영향으로 광산품, 석탄 및 석유제품 등이 올라 원화 기준 수입물가가 전월 대비 1.1%, 전년 동월 대비 1.2% 상승했다”고 설명했다. 원·달러 환율은 1월 평균 1456.51원에서 지난달 1449.32원으로 하락했다. 반면 두바이유 가격은 1월 평균 배럴당 61.97달러에서 지난달 68.40달러로 10.4% 뛰었다.



3월 수입물가 상승은 이미 예고돼 있다. 이 팀장은 “2월28일 미국의 이란 공습 이후 국제 유가가 두바이유 기준으로 3월 들어 13일까지 58.6% 올랐고, 같은 기간 환율도 지난해 월평균보다 1.4% 상승했다”며 “유가와 환율의 동반 상승으로 3월 수입물가에 상방 압력을 줄 것으로 예상된다”고 말했다.

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