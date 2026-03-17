부산시, ‘2026 생명존중 원년’ 선포… 자살예방대책 추진

우리나라는 2024년 기준 한해 1만4000여명이 스스로 목숨을 끊는 것으로 나타나 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 자살률 1위의 불명예를 이어 가고 있다. 부산도 한해 989명이 스스로 목숨을 끊어, 자살률이 30.3명으로 전국 평균을 웃돌고 있다. 부산시는 이 같은 사회적 위기 상황에 대응하기 위해 지난해 연말 행정부시장을 단장으로 하는 ‘부산시 자살예방대책추진 전담조직(TF)’을 가동하고, 범시정 차원에서 대책을 강구해 왔다.

부산시는 올해를 생명존중 원년으로 선포하고, 지역사회가 함께하는 자살예방대책을 추진한다고 17일 밝혔다.

부산시가 17일 시청 대회의실에서 박형준 시장 주재로 ‘2026 생명존중 원년, 자살예방대책 보고회’를 열고, 지역사회와 자살예방대책을 추진한다. 이날 보고회에 참석한 부산 생명존중 네트워크 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

시는 이날 오전 시청 대회의실에서 박형준 시장 주재로 ‘2026 생명존중 원년, 자살예방대책 보고회’를 열어 자살에 대한 위기 상황을 공유하고, 지역의 주요 주체들과 함께 해법을 모색했다. 지역사회가 함께하는 민관협력기구 ‘부산 생명존중 네트워크’를 구성해 12개 참여 주체별 관계자들이 실질적인 대책을 논의하고, 시민의 소중한 일상을 지키기 위한 ‘공동 선언문’을 발표했다.

시는 올해 자살예방대책으로 ‘고립 없는 연결 도시, 생명이 살아나는 행복 부산’이라는 비전 아래 3대 추진전략·7대 과제·30개 세부사업을 본격 추진한다. 이를 위해 자살예방 직접 사업 예산을 전년(32억원)보다 40억원 증액된 72억원으로 대폭 확대하고, 자살률 하향 변곡점을 마련한다는 방침이다.

박형준 시장은 “생명존중 원년 선포와 연결·예방·보호를 비전으로 하는 대응책은 자살 문제를 부산 전체가 함께 해결하겠다는 약속”이라며 “시민이 삶의 어두운 터널을 걷고 있을 때 가장 먼저 손을 내미는 부산시가 되겠다”고 강조했다.

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