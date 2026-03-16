4월 국제선 유류할증료 3배 ‘폭등’ [美·이란 전쟁]

중동 사태 여파로 국제유가가 치솟으면서 항공권에 부과되는 유류할증료가 급격히 올라 여행객들의 요금 부담이 커지게 됐다. 16일 항공업계에 따르면 4월 유류할증료 기준이 되는 2월16일∼3월15일 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)은 총 33단계 중 18단계에 해당한다. 이달 적용된 6단계에서 한 달 만에 12단계가 뛰어오른 것으로, 2016년 현행 유류할증료 체계 도입 이후 가장 큰 인상 폭이다.

미국·이스라엘과 이란 전쟁 이후 유가가 폭등하면서 항공사들이 유류 할증료를 대폭 높이는 가운데 16일 인천국제공항 활주로와 주기장에 비행기들이 보인다. 연합뉴스

18단계는 러시아·우크라이나 전쟁 영향을 받은 2022년 10월(17단계) 이후 3년6개월 만에 최고치다. 중동 사태가 장기화할 경우 역대 최고치인 22단계(2022년 7∼8월)를 뛰어넘을 가능성도 제기된다.

이날 대한항공과 아시아나항공이 공개한 다음달 국제선 유류할증료는 이달보다 3배가량 뛰었다. 대한항공은 거리에 따라 편도 기준 이달 1만3500원∼9만9000원을 부과했지만, 다음달에는 4만200원∼30만3000원을 적용한다. 미국 뉴욕을 왕복한다면 유류할증료가 60만6000원으로 이달(19만8000원)보다 40만8000원을 더 내야 하는 것이다. 아시아나항공은 1만4600원∼7만8600원에서 4만3900원∼25만1900원으로 오른다.



유류할증료가 발권 기준으로 적용되는 만큼 3월분이 적용되는 이달 중 발권이 늘어날 수 있다. 다만 항공권 요금 인상 시 수요 자체가 줄어들 수 있어 항공사들의 시름도 깊어지고 있다.

김정관 산업통상부 장관이 석유 최고가격제 시행 나흘째인 16일 충북 오송의 한 자영 알뜰주유소에서 소비자 가격 동향을 점검하고 있다. 연합뉴스

한편 석유 최고가격제 시행 나흘째인 이날 김정관 산업통상부 장관은 알뜰주유소 현장을 찾아 소비자 가격 반영 동향을 점검하고 가격 안정을 위한 업계의 노력을 당부했다. 김 장관은 충북 청주의 한 자영 알뜰주유소에서 “최고가격제 시행 나흘째인데 정유사 공급가격 인하가 주유소 소비자 가격에 반영되는 속도가 느린 것 같다”며 “소비자들이 주유소에서 제도 시행 효과를 체감할 수 있게 모든 역량을 총동원할 것”이라고 말했다.

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