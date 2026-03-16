4월 국제선 유류할증료 3배 ‘폭등’ [美·이란 전쟁]

체계 도입 이후 최대 폭으로 상승
뉴욕 왕복 기준 40만원이나 올라
주유소 간 김정관 “반영 속도 느려”
중동 사태 여파로 국제유가가 치솟으면서 항공권에 부과되는 유류할증료가 급격히 올라 여행객들의 요금 부담이 커지게 됐다. 16일 항공업계에 따르면 4월 유류할증료 기준이 되는 2월16일∼3월15일 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)은 총 33단계 중 18단계에 해당한다. 이달 적용된 6단계에서 한 달 만에 12단계가 뛰어오른 것으로, 2016년 현행 유류할증료 체계 도입 이후 가장 큰 인상 폭이다.
18단계는 러시아·우크라이나 전쟁 영향을 받은 2022년 10월(17단계) 이후 3년6개월 만에 최고치다. 중동 사태가 장기화할 경우 역대 최고치인 22단계(2022년 7∼8월)를 뛰어넘을 가능성도 제기된다.
이날 대한항공과 아시아나항공이 공개한 다음달 국제선 유류할증료는 이달보다 3배가량 뛰었다. 대한항공은 거리에 따라 편도 기준 이달 1만3500원∼9만9000원을 부과했지만, 다음달에는 4만200원∼30만3000원을 적용한다. 미국 뉴욕을 왕복한다면 유류할증료가 60만6000원으로 이달(19만8000원)보다 40만8000원을 더 내야 하는 것이다. 아시아나항공은 1만4600원∼7만8600원에서 4만3900원∼25만1900원으로 오른다.
유류할증료가 발권 기준으로 적용되는 만큼 3월분이 적용되는 이달 중 발권이 늘어날 수 있다. 다만 항공권 요금 인상 시 수요 자체가 줄어들 수 있어 항공사들의 시름도 깊어지고 있다.
한편 석유 최고가격제 시행 나흘째인 이날 김정관 산업통상부 장관은 알뜰주유소 현장을 찾아 소비자 가격 반영 동향을 점검하고 가격 안정을 위한 업계의 노력을 당부했다. 김 장관은 충북 청주의 한 자영 알뜰주유소에서 “최고가격제 시행 나흘째인데 정유사 공급가격 인하가 주유소 소비자 가격에 반영되는 속도가 느린 것 같다”며 “소비자들이 주유소에서 제도 시행 효과를 체감할 수 있게 모든 역량을 총동원할 것”이라고 말했다.
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