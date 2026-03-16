李대통령 "검사가 다 나쁜 건 아니지 않나…개혁 몰아세우듯 해선 안돼"

이재명 대통령이 15일 더불어민주당 초선 국회의원 34명과 만나 "개혁을 몰아붙이듯 해선 안 된다"고 밝혔다. 검찰개혁 후속입법인 정부의 중대범죄수사청·공소청 설치법안에 반발하는 당내 강경파를 우회적으로 비판했다는 분석이 나온다.

이 대통령은 또 "검사들이 다 나쁜 건 아니지 않으냐"는 발언을 한 것으로도 전해졌다.

이재명 대통령이 12일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

박지혜 더불어민주당 대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 "이 대통령이 만찬 회동에서 정부와 여당이 안정적으로 협력 관계를 유지하면서 산적한 개혁 과제를 잘 해결해 나가자고 협조를 부탁했다"고 밝혔다.

박 대변인은 "(이 대통령이) 국민과의 교감, 국민과 소통하는 직접적인 정치를 강조했다"면서 "당이 진짜 잘해주고 있다며 초심을 지켜 진정한 의미의 개혁을 완수해 그를 통해 평가 받고, 더 나은 세상을 만드는 일들을 함께 했으면 좋겠다는 말씀을 나눴다"고 전했다.

박 대변인은 또 "이날 검찰개혁과 관련한 다양한 이야기가 있었다"고 했다.

이날 회동에서 이 대통령은 주로 듣고, 초선 의원 34명은 번갈아 가며 발언했다.

다만 이 대통령은 "개혁은 상대를 몰아세우듯 해선 안 된다"는 취지의 메시지도 제시한 것으로 알려졌다.

이 대통령은 "검사들이 다 나쁜 건 아니지 않느냐"며 "헌법에 검찰총장이라는 명칭이 명시됐는데 이걸 어떻게 바꾸냐"고도 한 것으로 전해졌다.

초선인 김남희 의원은 이날 회동 후 본인의 페이스북에 "국민들과 직접 소통 많이 하라는 이야기, 국민들 마음이 정말 날카롭다는 이야기, 개혁은 몰아세우는 것이 아니라는 점 히나하나 가슴에 와닿는 말씀들이었다"고 적었다.

앞서 이 대통령은 지난 7일 자신의 X(엑스)에 장문의 글을 올려 "개혁은 외과시술적 교정이 유용할 때가 많다"며 "공직사회에 문제가 많다지만 구성원 모두의 문제는 아니다"고 강조한 바 있다.

다만 최근 유튜버 김어준 씨 방송에서 제기돼 가짜뉴스 논란으로 이어졌던 정부와 검찰의 이재명 대통령 사건 공소취소 거래설은 이날 회동에서 언급되지 않았다.

박 대변인은 "공소취소 거래설 같은 경우는 전혀 근거가 없는 낭설"이라며 "그런 얘기를 입에 올릴 시간이 없을 정도로 (오늘 회동에선) 현안과 민생에 대한 얘기가 많았다"고 설명했다.

박 대변인은 이어 "법에 대해서 구체적인 말씀을 나누기보다 전반적으로 우리가 해야 될 일은 어떤 것인지 확인하는 차원에서 말씀을 나눴다"고 강조했다.

6·3 지방선거, 호르무즈 해협 군함 파견과 관련해서도 구체적인 언급은 없었던 것으로 알려졌다.

일부 초선 의원들은 이 대통령에게 골목경제의 어려움을 이유로 추가경정(추경)안의 필요성을 거론한 것으로 전해졌다.

이 대통령이 초선 의원과 공식 만남을 한 것은 이번이 처음이다.

이 대통령은 전체 초선 의원 중 절반인 34명은 이날 만났고 이튿날(16일)에는 나머지 34명과 회동할 예정이다.

<뉴스1>

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