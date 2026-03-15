결정장애 시대의 생존법, 브랜드가 ‘내 취향’을 대신 골라준다

“오늘 뭐 먹지?” 점심시간마다 반복되는 이 질문 앞에서 직장인들의 손이 잠시 멈춘다. 선택지는 넘치지만 결정은 쉽지 않다. 사소한 메뉴 하나를 고르는 일조차 피로로 이어지는 시대, 소비자들은 이미 ‘선택 과부하’ 속에서 일상을 보내고 있다.

배달의민족 라이더가 음식을 꺼내고 있다. 우아한형제들 제공

행동심리학 연구에서는 현대인이 하루 동안 수많은 크고 작은 선택을 반복하면서 정신적 에너지가 소모되는 ‘의사결정 피로’ 현상이 나타날 수 있다고 설명한다. 이러한 흐름은 소비문화 전반으로 확산되며 기업들의 마케팅 전략에도 변화를 가져오고 있다.

15일 유통업계에 따르면 플랫폼 기업 우아한형제들의 배달의민족은 숏폼 영상 기반 메뉴 추천 기능을 도입해 소비자의 선택 시간을 줄이는 데 초점을 맞추고 있다. 긴 음식점 리스트 대신 짧은 영상으로 메뉴 특징을 전달해 직관적인 판단을 돕는 방식이다.

이는 모바일 환경에서 빠른 의사결정을 선호하는 이용자 특성을 반영한 전략으로, 최근 플랫폼 산업 전반에서 나타나는 ‘결정 최소화 설계’ 흐름을 상징적으로 보여주는 사례로 평가된다.

특히 한국 소비시장에서는 서로 다른 욕구를 동시에 충족하려는 선택 방식이 자주 나타난다. 짬짜면이나 반반 메뉴처럼 두 가지 선택을 함께 즐기는 소비 패턴은 이제 식품을 넘어 패션·뷰티·플랫폼 산업 전반으로 확장되는 분위기다.

글로벌 식품기업 켈로그의 스낵 브랜드 프링글스는 캐릭터 협업 캠페인을 통해 단맛과 짠맛을 결합한 제품 구성을 선보이며 소비자의 선택 부담을 줄이는 전략을 강화하고 있다. 서로 다른 맛을 동시에 제안하는 방식은 미각적 대비를 통해 즉각적인 만족감을 높이고 구매 결정까지 걸리는 시간을 단축하는 효과를 노린 것이다.

패션 플랫폼 무신사는 성향 분석 기반 콘텐츠를 통해 사용자에게 맞는 상품을 추천하는 큐레이션 전략을 확대하고 있다. 뷰티 브랜드 fwee 역시 퍼스널 컬러 진단을 활용한 체험형 마케팅을 통해 ‘고르는 부담’을 ‘나를 발견하는 재미’로 전환하는 전략을 선보이고 있다.

이처럼 기업들은 제품 경쟁을 넘어 소비자가 선택하는 순간부터 사용 이후까지 이어지는 경험 설계에 집중하는 모습이다. 테스트 결과를 기반으로 한 키링이나 한정판 굿즈 제공 등은 브랜드 기억을 일상 속에서 반복적으로 환기시키는 장치로 활용된다.

결정 피로가 일상이 된 시대, 소비자는 더 많은 선택지를 제시하는 브랜드보다 방향을 제시해 주는 브랜드에 끌리는 경향을 보이고 있다. 점심시간 메뉴판 앞에서 잠시 멈춘 우리의 순간 역시, 이미 기업이 설계한 ‘선택의 구조’ 속에 놓여 있는지도 모른다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지