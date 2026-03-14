노란봉투법 시행에 건설업계 긴장…공사비 상승·중동 리스크 ‘삼중 부담’

노동조합법 2·3조 개정안(노란봉투법)이 시행되면서 건설업계가 긴장감이 높아지고 있다. 최근 중동 정세 불안에 따른 국제 유가와 원자재 가격 변동성이 커진 상황에서 공사비 상승 압력까지 더해진 ‘3중 부담’에 직면했다는 분석이 나온다.

13일 건설업계에 따르면 전국민주노동조합총연맹(민주노총)은 노란봉투법 시행 첫날인 지난 10일 현대건설, 대우건설, 롯데건설, 포스코이앤씨 등 주요 건설사에 단체교섭을 요구하는 공문을 발송했다. 이르면 4월, 늦어도 6∼7월 중 교섭 여부와 협상 방향이 결정될 것으로 예상된다.

노란봉투법 시행 첫날인 지난 10일 서울 세종로에서 열린 민주노총 투쟁 선포대회에서 민주노총 조합원들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

◆ 다단계 하도급 구조, 국내 건설업...“상당한 영향 우려”

노란봉투법은 사용자 범위에 원청을 포함하면서, 원청이 자사 노동자가 아닌 하청 노동자와도 교섭을 할 수 있게 한 것이 핵심이다. 국내 건설업계는 다단계 하도급 구조가 일반적인 만큼 현장 노사 관계에 상당한 영향을 미칠 것으로 전망된다. 하도급 노조가 원청인 시공사를 상대로 단체교섭 요구에 나설 수 있고, 공사기간 지연, 노무비 상승, 원청 책임 확대 논란까지 번질 수 있기 때문이다.

한 대형 건설사 관계자는 “건설 현장은 공정별로 계약 구조가 복잡해 법 적용 방식에 따라 현장마다 갈등이 발생할 가능성이 있다”며 “협상 과정이 길어질 경우 공사 기간과 비용에 영향을 줄 수 있다”고 말했다.

컨테이너 가득한 부산항 신선대, 감만부두. 연합뉴스

◆ 중동 전쟁에 따른 유가 상승...공급 차질 가능성도

여기다 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 변수가 더해졌다. 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화될 경우 단순한 유가 상승에 그치지 않고 자재 수급 문제로도 이어질 수 있다는 분석이 나온다. 원유 수급이 원활하지 않으면 석유화학 공장의 가동률이 낮아질 수 있기 때문이다. 건축 자재 가운데 철근과 콘크리트를 제외한 상당수 제품이 석유화학 기반 소재로 만들어지는 만큼 석유화학 생산 차질은 건설 자재 수급 문제로 이어질 가능성이 있다. 이 경우 건설 현장에서 공사가 지연되는 이슈가 발생할 수 있다.

한국건설산업연구원에 따르면 원유 가격이 10% 상승할 경우 주택 건축 비용은 약 0.09% 증가하는 것으로 분석됐다. 다른 대형 건설사 관계자는 이에 “유가 상승이 당장 공사비에 직접적인 영향을 주는 단계는 아니”라면서도 “유가 상승이 장기화될 경우 운송비와 자재비 상승으로 이어져 건설 원가 부담이 커질 수 있다”고 말했다. 박세라 신영증권 연구위원도 “공사비에 직접적인 영향을 미치게 된다면 가격 전가가 불가능한 상황에서 공급에 차질이 생길 수밖에 없다”고 의견을 더했다.

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