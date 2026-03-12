무안군, ‘워커블 시티’ 본격 추진…130㎞ ‘오감 삼백리 길’ 조성

전남 무안군이 걷기 중심 도시인 ‘워커블 시티(Walkable City)’ 조성을 위해 지역 자연환경과 문화자원을 활용한 보행 네트워크 구축에 나선다.

무안군은 최근 ‘무안군 워커블시티 기본계획 및 기본·실시설계 용역’ 최종보고회를 열고 군 전역을 연결하는 순환형 보행 체계 구축과 관광 자원을 연계한 체류형 걷기 코스 조성 계획을 마련했다고 12일 밝혔다.

무안군 워커블시티 기본계획. 무안군 제공

핵심 사업은 광역 보행 노선인 ‘무안 오감 삼백리 길’ 조성이다. 이 길은 무안을 종단하는 산악길과 해안 둘레길, 강·산·해를 연결하는 탐방로 등 총 5개 노선 130㎞ 규모로 조성된다.

대표 코스로는 영산강과 승달산, 톱머리를 잇는 강·산·해 연결길(22㎞)과 승달산 종단길(28㎞) 등이 있다. 자연 경관을 따라 걸으며 무안의 산·강·바다를 동시에 체험할 수 있는 보행 코스로 조성될 예정이다.

읍·면별 특색을 반영한 테마형 보행 코스도 마련된다. 무안 행복거리, 청계 누리길, 해제 바다경관길 등 9개 읍·면에 총 41개 노선, 341.8㎞ 규모의 보행길을 조성해 자연환경과 지역 문화자원을 연계한 순환형 걷기 체계를 구축한다.

보행 네트워크는 주요 관광 거점과도 연결된다. 황토웰니스파크와 남산 풍경누리길, 대죽도 야간경관 특화 구간, 월선 아트 워커블 빌리지, 노을길 감성로드 등 9개 명소가 걷기 길과 연계돼 관광객 체류 시간을 늘리는 역할을 할 것으로 기대된다.

무안군은 2023년 ‘워커블 시티 무안’을 선포한 이후 산책로 걷기와 남악 틈틈이 걷기대회, 워커블 삼향 등 다양한 걷기 프로그램을 운영해 왔다.

김산 무안군수는 “걷기 중심의 도시 환경을 조성해 군민들이 일상 속에서 자연스럽게 걷기를 실천할 수 있도록 하겠다”며 “걷기와 관광이 결합된 무안만의 보행도시 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지