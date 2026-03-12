휴머노이드용 전고체·ESS… K배터리 ‘기술력·안전성’ 뽐낸다

“휴머노이드와 드론, 재생에너지, AI데이터센터 모두 배터리 없이 돌아가지 않습니다. 이차전지는 미래 한국을 위해 꼭 필요한 산업입니다. 국제 경쟁력을 갖추고 다시 날아오를 것이라 믿습니다.”



국내 최대 배터리 전시회인 ‘인터배터리 2026’이 11일 막을 올렸다. 14개국 667개사가 참여한 이번 행사에는 에너지저장장치(ESS)와 차세대 소재 기술, 인공지능(AI), 로봇, 도심항공교통(UAM)을 포함한 신규 이차전지 활용 분야가 두루 소개됐다. 이차전지 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)를 필두로 한 국내 기업들도 대거 참여해 신사업과 신기술을 공개했다.

11일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 개막한 국내 최대 배터리 전시회인 ‘인터배터리 2026’에서 관람객들이 전시품을 살펴보고 있다. 이제원 선임기자

LG에너지솔루션은 참가 기업 중 최대 규모로 부스를 차리고 대대적인 홍보전에 돌입했다. 휴머노이드와 UAM 등 LG에너지솔루션의 배터리가 탑재된 다양한 완성품 사례를 선보였다. 올 초 세계 최대 전자·정보기술 박람회 ‘CES 2026’에서 화제를 모은 LG전자 홈 로봇 ‘클로이드’가 자리 잡아 관람객들을 향해 손을 흔들었고, 베어로보틱스의 자율주행 로봇 ‘카티 100’이 전시됐다. 차세대 이차전지로 꼽히는 전고체 배터리 실물도 화제를 모았다. 전고체 배터리는 현재 사용되는 배터리들과 비교해 에너지 밀도가 높고 화재 위험이 적어 ‘꿈의 배터리’로 불린다. LG에너지솔루션 관계자는 “차별화된 경쟁력을 갖춘 전고체 배터리를 만들기 위해 기술 연구를 꾸준히 진행 중”이라고 밝혔다.



삼성SDI는 이번 전시 주제를 ‘AI’에 맞췄다. AI데이터센터용 ESS 서비스와 피지컬 AI 제품을 전면에 내세웠다. 데이터센터에 들어가는 ESS 제품인 ‘삼성배터리박스(SBB)’ 실물도 처음 공개했다. AI 기반 ESS 화재 예방 소프트웨어 ‘삼성배터리인텔리전스(SBI)’도 베일을 벗었다. 내년 하반기 상용화 예정인 휴머노이드용 전고체 배터리 실물 역시 관람객의 눈길을 끌었다.

SK온은 SK엔무브와 공동 개발 중인 ‘액침냉각’ 배터리로 승부수를 띄웠다. 액침 냉각이란, 전기가 통하지 않는 냉각 액체로 배터리를 식히는 기술이다. 해당 기술을 적용하면 온도를 일정하게 관리할 수 있어 배터리 안정성이 높아진다. 이 외에도 SK온 배터리가 들어가는 현대위아의 자율이동로봇(AMR)과 제네시스의 고성능 전기차 GV60 마그마도 함께 전시했다.



소재와 부품, 장비를 제작하는 LS그룹과 포스코퓨처엠도 대규모 전시 부스를 꾸렸다. LS그룹은 LS일렉트릭을 포함한 7개사가 총출동했다. 직류 송전망, 차세대 전력 송전망, 고속 충·방전 서비스를 망라한 신기술을 소개했다.



소재 기업인 포스코퓨처엠은 차세대 배터리에 들어갈 양·음극재 기술을 내놨다. 자율주행 전기차의 주행거리와 안전성을 높이기 위해 니켈 함량을 95% 이상으로 끌어올린 울트라 하이니켈 양극재, ESS와 기본급 전기차에 특화된 LFP 양극재, 전고체 배터리용 양극재와 실리콘 음극재 등 차세대 소재의 개발 현황을 알렸다. 신기술 외 포스코그룹이 개발한 사족보행 로봇도 전시됐다. 제철소 내 고위험 수작업을 대신 수행하는 로봇이다.



이차전지 업계 관계자들은 이번 행사를 통해 공개되는 신기술이 위기에 처한 국내 이차전지 산업의 새로운 활력소가 될 것이라고 입을 모았다. 엄기천 한국배터리산업협회장은 “ESS, 휴머노이드 로봇, 인공지능 데이터 센터 시장이 전기차(EV) 시장보다 더 크게 열리고 있다”며 “기술 개발과 공정 혁신, 차세대 전지개발에 국내 이차전지 업계가 힘을 모은다면 현재 위기를 극복할 수 있을 것”이라고 강조했다.

