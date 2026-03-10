삼성 직원 작년 평균 연봉 1.58억 ‘역대 최고’…노태문 61억·전영현 56억원

삼성전자 직원의 지난해 평균 연봉이 1억 5800만 원을 기록하며 역대 최고 수준을 기록했다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 깃발 모습. 뉴시스

삼성전자가 10일 공개한 사업보고서에 따르면 지난해 직원 1인당 평균 보수액은 1억 5800만 원으로 전년(1억 3000만 원)보다 21.5%(2800만 원) 늘었다.

연봉 상위 5위에는 고 한종희 부회장과 이원진 사장, 전경훈 고문, 신명훈 고문, 노태문 사장 등이 이름을 올렸다.

연봉 1위는 고 한종희 부회장으로 급여 4억6500만원, 상여 43억5300만원, 퇴직금 85억5800만원 등 총 134억원을 받았다.

이원진 사장은 급여 34억5700만원, 상어 37억5800만원, 기타 근로소득 9000만원 등 총 73억원을 수령했다. 전경훈 고문은 급여 10억9300만원, 상여 17억2500만원, 퇴직금 33억8000만원 등 총 64억1700만원을 받았다.

신명훈 고문은 급여 6억2700만원, 상여 10억2600만원, 퇴직금 45억8100만원 등 63억3100만원을 수령했다.

재직 임원 중에서는 노태문 사장이 급여 15억9700만원, 상여 43억6600만원 등 총 61억2500만원으로 가장 많았다.

노 사장은 삼성전자 완제품을 담당하는 디바이스경험(DX)부문장 겸 모바일경험(MX) 사업부장을 맡고 있다. 지난해 DX부문 매출액이 188조원과 영업이익 12조9000억원을 달성하는 등 선방한 점이 상여금에 영향을 미친 것으로 분석된다.

전영현 삼성전자 대표이사 겸 DS부문장 부회장은 지난해 급여 17억1100만원을 포함해 상여 35억7800만원 등 총 56억600만원을 받았다. 지난해 서버용 D램과 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가가치 제품 판매 확대를 통해 사업 실적을 개선한 점 등이 상여금에 반영된 결과로 풀이된다.

이재용 삼성전자 회장은 2017년부터 삼성전자에서 급여를 받지 않고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지