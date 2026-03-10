인순이, 방송 최초 사랑꾼 남편 공개… "아내는 큰일 하는 바깥 사람"

가수 인순이가 방송 최초로 남편을 공개했다. 유튜브 채널 '조선의 사랑꾼' 영상 캡처

지난 9일 방송된 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 방송 말미에는 가수 인순이의 남편이 방송에 최초로 등장한다는 예고 영상이 공개된 한편, 공식 유튜브 채널 ‘조선의 사랑꾼’에는 ‘국민 디바 인순이 남편 최초 공개?!’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 인순이의 등장에 MC들은 깜짝 놀랐는데, 인순이는 “용기를 좀 냈다”며 수줍게 미소 지었다.

방송에서 인순이는 남편과의 일상을 그대로 공개했는데, 남편의 하루는 아내의 과일을 챙겨주는 것으로 시작해 영양제도 까먹지 않게 챙겨주는 등 다정한 모습을 보여줬다. 인순이는 “티격태격하다가 챙겨주고 그런다”고 이야기했다.

아내를 살뜰히 챙기는 인순이의 남편. 유튜브 채널 '조선의 사랑꾼' 영상 캡처

인순이의 남편으로 알려진 박경배 교수는 전직 골프선수 출신으로 현재 체육학과 교수로 재직 중이다. 그는 “원래 보통 ‘집사람’이라고 하잖아요, 부인을. (인순이는) 집사람이 아니라 바깥사람이거든”이라며 영양 가득한 밥상을 차리는 모습을 보여주었다.

요리를 하고 상을 차리고 설거지까지 도맡아 하는 인순이의 남편은 “(인순이가) 워낙 바깥에서 큰일 하고 다닌다”며 “내가 큰일 하는 건 아니니까 이거라도 해야지 같이 살 수 있지 않나”라며 아내에 대한 존경심과 애정을 드러냈다. 더불어 “나하고 살아주는 것만으로 고맙지 사실은…”이라고 덧붙였다.

삶의 무게를 홀로 견디려 했던 인순이에게 다가온 남편. 유튜브 채널 '조선의 사랑꾼' 영상 캡처

인순이는 “한국에서 태어나서 사는 동안에 피부색 때문에 많은 사람들의 얘기를 들으며 자랐는데 내가 좋아하는 사람한테 같이 지게 할 필요가 있을까 했다”고 말했다. 인순이는 삶의 무게를 혼자 짊어지려 했는데, “그런데 이 아저씨가 한이불 덮자고 그랬다”고 말해 웃음을 자아냈다.

인순이는 “내가 라디오에 나가서 ‘마포에 있는 박 씨 아저씨한테 이 노래를 불러주고 싶다’고 했다”며 청혼한 일화를 일부 공개해 궁금증을 자아내기도 했다.

한편, ‘국민 디바’로 불리는 인순이가 어떻게 사랑에 빠지게 되었는지, 두 사람이 어떻게 사랑을 가꾸며 살아가고 있는지, 인순이와 박경배 부부의 이야기는 16일 방송되는 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서 전격 공개된다.

