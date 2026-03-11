[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 11일 (수요일) 50년생, 불행이 연이어 다가온다

96년생: 충동적인 행동을 하는 경향을 조심하라. 84년생: 자기 자신만을 믿어야 한다. 72년생: 피부미용업 네일업 화장품업은 광고에 성과가 있다. 60년생: 일의 책임소재 때문에 난감해질 수 있다. 48년생: 강자에게는 정도로 약자에게는 유연하게. 36년생: 잘난 사람, 못난 사람 배울 점이 있다.

97년생: 가족 간에 정이 새록새록 피어난다. 85년생: 스스로를 난처하게 만들 필요는 없다. 73년생: 솔직한 것이 속이는 것보다 훨씬 좋다. 61년생: 성공하고 난 뒷에가 더 힘들다. 49년생: 자신의 입장을 충분히 납득시키라. 37년생: 물이 가득한데 계속 부으니 안타깝다.

98년생: 무리한 행동인줄 알면서 행하면 돌이키기 힘들다. 86년생: 인생을 즐겁게 사는 것이 좋다. 74년생: 자신의 능력을 가치있게 여기고 노력하라. 62년생: 경제적으로 안정되는 운이 온다. 50년생: 불행은 연이어 다가오니 기선을 제압해라. 38년생: 무심한 자식들 때문에 마음 상할 수 있다.

99년생: 직선적인 말은 피하고 상대방을 먼저 배려하라. 87년생: 자기 생각을 솔직하게 털어놓을 것. 75년생: 의류업 한복업 서점문구점은 광고에 성과가 있다. 63년생: 거리를 두는 것도 지나친 겸손도 안좋다. 51년생: 자기가 하는 일에 자부심과 보람을 갖자. 39년생: 움직이려 애쓰니 힘든 게 당연하다.

00년생: 즐거운 마음으로 성공을 향해 힘껏 달려라. 88년생: 몸과 마음을 편안하게 가져야 한다. 76년생: 외국어 능통하게 구사하는 것은 유익하다. 64년생: 과감한 돌진을 멈추고 깊이 사고하라. 52년생: 타협이 이루어지지 않거나 불신감이 온다. 40년생: 재물이 들어올 수 있지만 독식은 피하라. 28년생: 과거의 쓰라린 기억은 지워라.

01년생: 침착하고 신중하면 행운이 온다. 89년생: 작은 희생이 큰 이익 부른다. 77년생: 윗사람과의 대면에서 당당한 척이라도 해라. 65년생: 편중된 사고방식은 피하고 적극성이 좋다. 53년생: 강하게 부딪칠수록 저항이 세질 수 있다. 41년생: 고마움을 표시하고 예의를 중히하면 길하다. 29년생: 시간의 흐름을 모를 정도다.

02년생: 오늘은 소득은 약한 하루다. 90년생: 숨은 실력을 마음껏 공개하라. 78년생: 기혼자는 집안에 경사가 생길 수 있다. 66년생: 오락실 영화관 복권업은 광고의 성과가 있다. 54년생: 충동구매로 소비가 과할 수 있다. 42년생: 욕심을 자제하고 충분한 휴식을 취해라. 30년생: 구체적인 대안없이 일을 하면 꼬이는 법.

03년생: 일하는 데 막힘이 없고 순조롭다. 91년생: 상대가 적극적일 때 용건을 말하라. 79년생: 복잡하다고 생각할수록 점점 힘들어진다. 67년생: 기회를 포착하면 집중력을 발휘하라. 55년생: 발 빠른 움직임을 보인다면 성과가 크다. 43년생: 후회할 바에는 안전한 쪽을 택하라. 31년생: 사사로운 마찰로 여러 사람이 피곤해질 수 있다.

04년생: 참고 인내하면 후에 큰 덕이온다. 92년생: 협조할 수 없으면 거절하라. 80년생: 지나친 의심은 자신을 불행하게 만든다. 68년생: 자신의 과소평가는 과대평가보다 나쁘다. 56년생: 현재 일에 힘을 한곳으로 집중시켜라. 44년생: 작은 마찰은 먼저 양보하고 마무리해라. 32년생: 어떤 일에도 쉽게 동요 마라.

05년생: 내 뜻보다는 지인의 조언이 필요하다. 93년생: 서류로 처리되는 일은 유심히 살펴라. 81년생: 해야할 일이 많지만 좋은 결과가 약하다. 69년생: 휴대폰점 전기전자업 악세살이점은 광고에 성과가 있다. 57년생: 상상만으로 일을 벌이면 결과가 좋지 않다. 45년생: 심심풀이로 하는 일이 습관이 될 수도 있다. 33년생: 가족이나 다른 사람들과 함께 생각해야 좋다.

06년생: 가족들의 작은 변동이 있다. 94년생: 곤경에 처해 있어도 도움은 있다. 82년생: 자신을 향상을 위해 무엇을 할지 고민해라. 70년생: 손익 계산만 하다가 아무 것도 얻지 못한다. 58년생: 일에는 원인이 있으니 근원을 분석해 보라. 46년생: 집안에 우환이 발생할 가능성이 있다. 34년생: 들어갈 돈은 많은데 생기는 돈은 없다.

95년생: 스트레스로 건강을 잃게 된다. 83년생: 한사람을 만나지만 시기적으로 좋치않다. 71년생: 타인의 이익을 먼저 생각하면 길하다. 59년생: 심신이 피곤할 때는 안식처를 찾아라. 47년생: 기대하지 않은 재물을 생각하지 말라. 35년생: 지출을 막지 않으면 크게 후회하게 된다.

백운철학원

