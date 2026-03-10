벤틀리, ‘벤테이가 아르테나라 에디션’ 공개

벤테이가 아르테나라 에디션. 사진=벤틀리모터스 제공

벤틀리모터스가 럭셔리 SUV의 새로운 지평을 열어온 벤테이가의 헤리티지와 그 기원을 기념하는 특별 모델인 ‘벤테이가 아르테나라 에디션(Bentayga Artenara Edition)’을 10일 공개했다.

벤테이가 아르테나라 에디션은 벤테이가(Bentayga)라는 차명의 영감이 된 스페인 그란 카나리아 섬의 명소 ‘아르테나라(Artenara)’ 마을과 ‘로케 벤테이가(Roque Bentayga)’ 지형을 현대적 디자인 언어로 투영한 모델이다.

특히 국내 시장에서 좋은 반응을 얻었던 ‘아틀리에(Atelier) 에디션’의 감각적인 컬러 큐레이션을 계승해 리미티드 에디션만의 독보적인 가치를 더했다.

벤테이가 아르테나라 에디션의 가장 큰 특징은 실내 곳곳에 투영된 ‘로케 벤테이가’의 장엄한 풍경이다.

이 특별한 디자인 모티프는 시트 숄더 패널과 도어 트림에도 레이저 가공 퍼포레이션 패턴으로 정교하게 구현됐다.

아르테나라 에디션에는 벤틀리의 비스포크 부서인 뮬리너(Mulliner)의 시그니처 요소가 대거 적용돼 차별화된 존재감을 드러낸다.

최상위 뮬리너 라인업에 적용되던 ‘더블 다이아몬드 그릴’이 기본 장착되며, 클래식한 품격을 강조하는 ‘브라이트 크롬’ 외장 트림이 우아한 감각을 완성한다.

강렬한 카리스마를 원하는 고객을 위해 ‘블랙라인(Blackline)’ 사양도 함께 운영된다.

블랙라인 선택 시 프론트 스키드 패널, 리어 디퓨저, 더블 다이아몬드 그릴 등이 다크 크롬 및 글로스 블랙으로 마감돼 한층 강렬한 존재감을 드러낸다.

휠은 22인치 뮬리너 휠이 기본 제공되며, 선택 사양으로 제공되는 23인치 ‘슈퍼 럭스(Super Lux)’ 휠은 더욱 대담한 스타일을 연출한다.

벤틀리는 이번 에디션을 위해 브랜드의 미학적 철학이 응축된 8가지 전용 외장 컬러를 큐레이션했다.

여기에 외장 페인트와 완벽한 조화를 이루는 세 가지 투톤 인테리어 옵션을 더해 한층 세련된 컬러 조합을 완성한다.

특히 이 인테리어 컬러 조합은 기존 뮬리너 EWB 모델에만 제공되던 사양으로, 아르테나라 에디션만의 특별한 가치를 더욱 돋보이게 한다.

벤테이가 아르테나라 에디션은 4.0L V8 트윈터보 엔진을 탑재해 최고출력 550마력(PS), 최대토크 78.5kg·m의 강력한 성능을 발휘한다.

안락한 승차감과 날카로운 핸들링을 동시에 잡기 위해 벤틀리의 첨단 주행 기술력도 집약됐다.

특히 벤틀리가 세계 최초로 상용화한 48V 전자식 안티롤 컨트롤 시스템 ‘벤틀리 다이내믹 라이드’와 저속에서의 기동성, 고속에서의 안정성을 동시에 보장하는 ‘올 휠 스티어링’ 시스템’이 기본 적용돼 어떤 도로 환경에서도 압도적인 주행 안정성을 제공한다.

영국 크루(Crewe)의 벤틀리 드림 팩토리에서 장인들의 손길로 탄생하는 벤테이가 아르테나라 에디션은 벤테이가 및 벤테이가 EWB 두 가지 라인업으로 선보이되며, 국내에는 2026년 4분기 공식 출시될 예정이다.

