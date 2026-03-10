張, '절윤' 입장 묻자 "결의문 채택 후 대변인 통해 다 말했다"

국민의힘 장동혁 대표는 10일 "당내 노동국 신설은 윤석열 정부의 노동 개혁 추진 과정에서 노동자 여러분의 의견을 충분히 수렴하지 못했다는 우리 당의 반성을 담은 것"이라고 밝혔다.



장 대표는 이날 서울 영등포구 한국노총에서 열린 한국노총 창립 80주년 기념식 축사에서 이같이 말한 뒤 "우리 당이 노동자 목소리를 세심히 챙겨 듣고 한국노총과 함께 노동의 새 길을 열겠다는 의지를 담은 것이기도 하다"고 언급했다.

국민의힘 장동혁 대표. 연합뉴스

이어 "올해 초 우리 당의 새로운 변화를 약속하며 노동이 존중받는 사회를 첫 번째 비전으로 제시하고 한국노총 출신 김위상 의원을 당 노동위원장으로, 김해광 한국노총 서울지역본부 상임부의장을 당 대표 노동특보로 모셨다"고 설명했다.



그는 "앞으로 우리 당은 한국노총을 비롯한 노동자 여러분과 함께 올바른 노동 개혁을 추진하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.



장 대표의 언급은 6·3 지방선거를 앞두고 노동계와 관계 개선을 모색하려는 취지로 풀이된다.



장 대표는 이날 행사 후 기자들과 만나 '절윤'(윤석열 전 대통령과의 절연) 관련 입장을 묻자 "(전날) 결의문 채택 이후 수석대변인을 통해 제 입장을 다 말했다"고 답했다.



박성훈 수석대변인은 전날 국민의힘 의원총회에서 윤 전 대통령의 정치 복귀를 명백히 반대한다는 결의문이 의원 전체 명의로 작성·채택된 뒤 기자들에게 "장 대표는 의원들의 총의를 존중한다는 입장"이라고 전했다.

<연합>

