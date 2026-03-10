"미국, 한국 배치 사드체계 중 일부 중동으로 이동중"

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 주한미군 전력 차출설이 제기된 가운데 미국 국방부가 한국에 배치된 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 중 일부를 중동 지역으로 이동시키고 있다고 미국 워싱턴포스트(WP)가 9일(현지시간) 2명의 미 관리들을 인용해 보도했다.

이들 관리는 군 당국이 또 이란의 드론 및 탄도 미사일 공격에 대한 방어 태세를 강화하기 위해 인도태평양 지역 및 기타 지역에 배치된 패트리엇 요격 미사일 비축분도 끌어내고(차출하고) 있다고 말했다.

한 관리는 이런 조치가 중동 지역의 즉각적인 무기 부족 때문이 아니라, 분쟁이 일주일 넘게 진행되면서 감소했던 이란의 보복 공격이 급격히 증가할 경우에 대비한 예방조치라고 설명했다.

앞서 경기도 오산 미 공군기지에서 식별됐던 미군 대형 수송기들이 최근 줄줄이 한국을 떠난 것으로 파악되면서 주한미군의 방공자산이 중동으로 차출됐을 수 있다는 관측이 나왔다.

이재명 대통령은 10일 청와대에서 주재한 국무회의에서 "최근 주한미군 포대나 방공무기 반출이 논란이 되고 있다"고 언급한 뒤 "정부는 주한미군이 한반도 평화와 안정에 전적으로 기여하기를 기대하고, 또 지금까지 그래왔다고 생각한다"며 "(그렇기에) 주한미군이 자국의 군사적 필요에 따라 일부 방공무기를 반출하는 것에 대해 우리는 반대 의견을 내고는 있지만, 우리 의견대로 전적으로 관철할 수 없는 것도 엄연한 현실"이라고 설명했다.

WP는 미군의 이란전 첨단 무기 사용과 관련해 미 의회 내부에서 아군의 전투태세가 급격히 약화할 수 있다는 우려가 증폭하고 있다고 전했다.

의원들은 미국과 중국 간의 분쟁 발생 시 고성능 무기 재고 부족이 전력에 걸림돌이 될 것을 우려하는 것으로 알려졌다.

미 의회에 제출된 자료에 따르면, 미국은 이란 공격 후 이틀간 56억달러(약 8조3천억원)어치의 군수품을 소모했다.

WP에 따르면 미군은 지난달 28일 이란에 대한 공습을 시작한 이후 며칠 동안 첨단 방공 요격 미사일과 토마호크 순항 미사일 등을 포함해 수백 발의 정밀 무기를 발사했다.

미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 소속의 마크 칸시안은 "사드와 패트리엇 미사일을 더 많이 발사할수록 인도태평양 지역과 우크라이나에서 감수해야 할 위험이 더 커진다"고 분석했다.

미국은 지난 몇 년간 러시아와 싸우는 우크라이나를 지원하는 한편 최소 7개국에서 군사작전을 수행하면서 정밀 무기 재고가 빠르게 줄고 있다는 지적을 받아왔다.

