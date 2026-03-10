'인순이 남편' 박경배 교수 "우리집은 아내가 바깥사람"

가수 인순이가 남편인 박경배 교수를 처음으로 공개한다.

9일 방영된 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼' 방송 말미에는 인순이 부부의 합류를 알리는 예고 영상이 공개됐다.

인순이의 남편 박경배 씨는 전직 골프선수 출신으로, 현재 체육학과 교수로 재직 중이다.

영상에서 인순이의 남편은 아내를 위해 과일과 영양제를 챙기고 집안일을 전담하는 등 적극적으로 외조하는 모습을 보였다.

그는 "다른 집은 아내를 '집사람'이라고 부르지만 우리집은 '안사람'이 아니라 '바깥 사람'이다'라고 말했다.

부부의 첫 만남과 청혼에 얽힌 일화도 공개됐다.

인순이는 자신의 혼혈 배경을 언급하며 "(피부색 때문에) 많은 사람들의 얘기를 들으면서 자랐는데 내가 좋아하는 사람한테 그 무게까지 짊어지게 하고 싶지는 않았다"고 털어놨다.

이어 인순이는 "그런데 남편이 '한 이불 덮고 자자'고 하더라. 나중에 내가 라디오에 출연해 '마포에 있는 박씨 아저씨에게 이 노래를 불러주고 싶다'고 청혼을 했다"고 결혼 뒷이야기를 전했다.

<뉴시스>

