北, 한미훈련 “끔찍한 결과” 경고에…통일부 “평화 노력 일관 추진”

통일부는 10일 북한이 한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS) 연습에 반발하는 데 대해 “유의하고 있다”면서도 “한반도 평화공존을 위한 노력을 일관되고 차분하게 추진할 것”이라고 강조했다.
통일부 당국자는 이날 기자들에게 김여정 노동당 부장 명의의 담화에 대해 “한반도에서 평화와 안정은 남북 모두에 이익이 되는 중요한 일이며 지속적인 발전과 안정을 위한 필수 조건”이라며 이같이 밝혔다. 이 당국자는 담화 내용에 대해서는 “엄포성 표현은 있지만 미국을 직접 지칭하지 않았고, 핵무력도 언급하지 않았다”며 “현재 정세를 고려해 한미 연합훈련에 대해 짚고 넘어가는 수준의 대응”이라고 평가했다.
김 부장은 이날 조선중앙통신을 통해 ‘조선반도와 지역의 평화와 안전을 수호하려는 우리 국가의 의지는 강고하다’는 제목의 담화를 냈다. 통일부는 김 부장이 노동당 선전선동부 부부장에서 총무부장으로 승진한 이후 처음으로 내놓은 대남 메시지란 점에서, 총무부장이 대외 메시지 발신 역할도 함께 수행하는 것으로 보고 있다.
김 부부장은 담화에서 FS 연습에 대해 “우리 국가와의 대결을 모의하고 기획하는자들의 도발적이고 침략적인 전쟁시연”이라며 “우리 국가의 주권안전 영역을 가까이하고 벌리는 적대세력들의 군사력 시위 놀음은 자칫 상상하기 끔찍한 결과를 초래할 수 있다”고 경고했다.
