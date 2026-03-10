“애들 볼까 무섭네” 브라질 축구경기서 역대급 난투극…23명 퇴장

브라질 프로축구에서 집단 난투극이 벌어지며 양 팀 선수 23명이 무더기로 퇴장당하는 초유의 사태가 발생했다.

연합뉴스에 따르면 9일(한국시간) 브라질 벨루오리존치의 미네이랑 스타디움에서 열린 크루제이루와 아틀레치쿠 미네이루의 2026 캄페오나투 미네이루(미나스제라이스주 챔피언십) 결승전에서 경기 종료 직전 대규모 충돌이 일어났다.

후반 15분 카이우 조르지의 선제골로 크루제이루가 1-0으로 앞서던 상황에서 후반 추가시간 사건이 발생했다. 크루제이루 미드필더 마테우스 페레이라가 페널티지역 앞에서 시도한 슈팅을 아틀레치쿠 미네이루 골키퍼 에베르송이 막아냈지만 공을 완전히 잡지 못했고, 세컨드 볼을 노리던 크루제이루의 크리스티안과 충돌했다.

이 과정에서 에베르송이 크리스티안을 넘어뜨리고 거칠게 제압하자 양 팀 선수들이 몰려들며 몸싸움이 시작됐다. 벤치에 있던 선수들까지 그라운드로 뛰어들면서 충돌은 순식간에 집단 난투극으로 번졌다.

난투극을 벌이는 크루제이루와 아틀레치쿠 미네이루 선수들. 연합뉴스

특히 아틀레치쿠 미네이루에서 뛰는 전 브라질 대표팀 공격수 헐크가 상대 선수의 뒤통수를 가격하는 장면이 포착됐고, 크루제이루 수비수 루카스 비얄바가 발로 반격하는 등 격렬한 충돌이 이어졌다.

난투극은 약 8분간 이어졌고, 군사경찰까지 투입된 뒤에야 상황이 정리됐다. 경기는 그대로 종료됐으며 크루제이루가 1-0 승리를 거두고 우승을 차지했다.

경기 후 심판은 사후 판정으로 크루제이루 선수 12명, 아틀레치쿠 미네이루 선수 11명 등 총 23명에게 레드카드를 부여했다.

난투극에 가담한 헐크는 경기 후 “유감스럽다. 이런 장면을 보여줘서는 안 됐다”며 “경기를 지켜본 어린이들과 청소년들에게 미안하다. 선수와 구단의 이미지를 보호해야 한다”고 사과했다. 다만 그는 “경기 시작 전부터 심판에게 경기가 좋지 않게 끝날 것 같다고 말했다”며 심판의 경기 관리에도 아쉬움을 나타냈다.

칸단상 주심은 공식 경기 보고서에 크루제이루 미드필더에게 가격당한 골키퍼가 “잔인한 행동”을 했다고 기술했다. 그는 “반칙을 당한 후 그는 상대 선수를 넘어뜨리고 달려들어 크리스티안의 얼굴을 무릎으로 무자비하게 가격했다. 이 행동 이후 난투극이 벌어졌다”고 전했다.

한편 역대 한 경기 최다 퇴장 기록은 2011년 아르헨티나 5부리그 경기에서 나왔다. 당시 아틀레티코 클레이폴과 빅토리아노 아레나스의 경기에서 선수와 관계자 등 총 36명이 난투극에 휘말려 모두 퇴장당한 바 있다.

