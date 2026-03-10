李 “위기를 기회로 만드는 게 진짜 실력… 석유 최고가격제·에너지 세제 조정 등 속도감 있게 검토를”

이재명 대통령이 10일 중동 상황과 관련해 “위기를 극복하는 것은 당연한 것이고 위기를 기회로 만드는 게 진짜 실력”이라며 “외부 충격이 민생과 경제 산업에 미칠 영향을 최소화하는 데 모든 국가적 역량을 총동원해야 한다”고 강조했다. 이 대통령은 정부가 석유 최고가격제 집행과 에너지 세제 조정 등의 대책을 속도감 있게 검토해줄 것을 주문했다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 10일 청와대에서 국무회의를 주재하고 “중동 지역 상황이 심화하며 에너지 수급·해운·물류·금융시장 등 세계 경제 전반으로 불확실성이 빠르게 확대되고 있다”며 “이 위기 상황을 기회 요인으로 바꾸는 게 정말로 우리가 해야 할 일”이라고 강조했다. 이어 이 대통령은 “우리가 시험을 볼 때 시험 문제가 어려워지면 낙담하고 시험 문제가 쉬워지면 좋아하는 경향이 있는데, 시험이 어려워도 모두가 똑같이 어렵지 나만 어려운 건 아니고 시험이 쉬우면 다른 사람들도 마찬가지로 쉽다. 지금의 국제 상황도 모든 국가들이 겪고 있다”면서 “결국은 피할 수 없으면 즐기라는 말이 있는 것처럼 현재 상황을 냉철하게 잘 분석하고 수용하고 그 속에서 기회 요인을 극대화하면 오히려 우리가 더 나은 상황으로 나아갈 수 있다”고 말했다.

이 대통령은 “가장 시급한 과제는 물가 안정”이라며 “최근 유류비의 가파른 상승으로 화물 운송·택배 배달·하우스 농가처럼 국민 실생활과 직결된 분야에 어려움이 가중되고 있다”고 지적했다. 이어 이 대통령은 “정부는 민생 현장의 이 같은 부담을 실질적으로 덜기 위한 정책을 적극적으로 발굴해 신속하게 집행해주기 바란다”며 “석유 최고가격제 집행, 에너지 세제 조정과 소비자 직접 지원을 포함해 추가적인 금융 재정 지원도 속도감 있게 검토해야 한다”고 지시했다. 이어 “비상한 상황인 만큼 기존 매뉴얼이나 정책을 뛰어넘는 방안과 속도로 시장의 불안 심리를 안정시켜야 한다”면서 “외부요인을 완벽하게 통제하긴 어렵지만 다양한 정책수단을 효과적으로 활용하면 국민 경제에 가해지는 압박을 충분히 낮출 수 있고 기회로 만들어낼 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 국무위원들을 향해 “과거 어느 때보다도 더 절박하고 충실하게 최선을 다하면 지금의 상황을 더 나은 상황으로 만들 수 있다는 게 제 생각”이라며 “잘하고들 계시는데 앞으로도 최선을 다해달라”고 당부하기도 했다.

