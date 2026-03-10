하지원 "15살 연하남과 연애 가능, 서로 잘 맞으면 상관없어"

배우 하지원이 나이와 상관없이 연애할 수 있다고 밝혔다.

9일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 배우 하지원, 주지훈, 나나가 게스트로 출연해 신동엽, 정호철과 이야기를 나눴다.

배우 하지원이 9일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서 나이와 상관없이 연애할 수 있다고 밝혔다. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽', 뉴시스

영상에서 주지훈은 중년 남성에게 이성적 매력을 느끼는 오지콤에 대해 말했다.

주지훈은 "'나 같은 아저씨가 뭐가 좋다고', '내 나이에 너 만나면 어휴' 등 오지콤을 자극하는 멘트들이 있다. 확실하게 선을 긋는데 거기서 더 매력을 느끼는 걸로 알고 있다"고 했다.

이에 신동엽은 하지원에게 "어떤 후배가 15살 정도 차이가 나는데 '장난스럽게 들릴 수 있겠지만 누나 좋아한다. 진지하게 사귀고 싶다' 하면 어떠냐"고 물었다.

이어 "남녀관계라고 생각 안 했는데 '그 녀석이 '누나, 이번 주말에 누나 집 갈 거다. 엄마 여행 보내드려라' 하면 어떠냐. 막 놀라지 않는 거 보니까 15살 연하남을 만날 생각이 있었네"라며 너스레를 떨었다.

정호철도 "부가 설명 없이 훅 들어오는 연하남은 어떠냐"고 거들었다.

하지원은 "나이 중요하지 않다. 서로 정신연령만 맞으면 나이가 뭐 어떠냐"고 말해 눈길을 끌었다.

나나가 "너무 많이 차이 나면 공감대 형성이 부족한 부분이 있지 않냐"고 하자 주지훈은 "다 맞는 말이다. 너무 많이 차이 나서 공감대 형성이 안 된다는 사람은 비슷한 또래 만나는 거고, 나이 상관없다고 하면 가능한 거고. 각자의 영역인 거다"고 밝혔다.

<뉴시스>

