인천경제청, AI 도시안전 국제 공동실증 본격 추진

인천경제청이 ‘인공지능(AI) 도시안전 국제 공동실증’을 본격적으로 추진한다. 인천경제청은 도시안전 데이터 기반의 AI 실증 모델을 글로벌 검증체계로 확장한다고 10일 밝혔다.

유럽연합(EU)이 주관하는 국제 프로그램(IURC)에 참여해 바르셀로나, 함부르크, 오사카, 카오슝 등 주요 도시와 실행형 G-to-G(도시와 도시 간) 협력을 벌이는 게 골자다. 인천경제자유구역이 구축 중인 ‘도시안전 데이터 지속 제공형 AI 실증 모델’을 해외에서 적용해 제도화시킨다.

그동안 다수 공공기관의 AI 관제 실증이 단발성 사업이나 PoC(개념 검증) 단계에 머물렀던 것과 차별화된다. 개인정보보호위원회 가명정보 지원체계를 활용해 법적 안정성 확보에 더해 GPU(고성능 그래픽처리장치) 기반 AI 플랫폼을 통해 기업은 별도 인프라 구축이 불필요하다.

실증을 통과한 기업은 파트너 도시 현장 적용 테스트와 글로벌 조달 연계까지 지원받게 된다. 향후 일정은 올해 실행형 업무협약 체결을 시작으로 2027년 국제 공동 파일럿 기획, 2028년 국제 공동 실증 및 글로벌 AI 실증 허브 구축이 진행될 전망이다.

